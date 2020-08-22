برلماني: المصريون أسقطوا أكاذيب وسموم الجزيرة ضد مصر

وجه النائب محمد هانى الحناوى، عضو مجلس النواب، تحية قلبية للمصريين بجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية لنجاحهم فى إسقاط جميع محاولات قناة الجزيرة القطرية فى الإضرار بالأمن القومى المصرى عن طريق بث الأكاذيب والسموم والإشاعات ضد مصر.









وقال "الحناوى"، فى بيان له أصدره اليوم، السبت، إن المصريين ألقوا بأكاذيب وإشاعات قناة الجزيرة فى مقالب القمامة، مؤكدًا أن قناة "الجزيرة " كانت ولا تزال وسيلة إعلامية موجهة للإضرار بالأمة العربية ولتنفيذ أجندات دولية ولإثارة الفتن فى الشارع المصرى والعربى، وذلك ليس بهدف البناء بل للتدمير والفوضى الخلاقة.







