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برلمان

برلماني: المصريون أسقطوا أكاذيب وسموم الجزيرة ضد مصر

السبت 22/أغسطس/2020 - 01:37 م
النائب محمد هانى
النائب محمد هانى الحناوى
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فريدة محمد
وجه النائب محمد هانى الحناوى، عضو مجلس النواب، تحية قلبية للمصريين بجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية لنجاحهم فى إسقاط جميع محاولات قناة الجزيرة القطرية فى الإضرار بالأمن القومى المصرى عن طريق بث الأكاذيب والسموم والإشاعات ضد مصر.


وقال "الحناوى"، فى بيان له أصدره اليوم، السبت، إن المصريين ألقوا بأكاذيب وإشاعات قناة الجزيرة فى مقالب القمامة، مؤكدًا أن قناة "الجزيرة " كانت ولا تزال وسيلة إعلامية موجهة للإضرار بالأمة العربية ولتنفيذ أجندات دولية ولإثارة الفتن فى الشارع المصرى والعربى، وذلك ليس بهدف البناء بل للتدمير والفوضى الخلاقة.


وأكد أن الرأى العام المصرى والعربى أصبح على وعى وإدراك كاملين بأن قناة الجزيرة القطرية تواصل ممارساتها الإعلامية مع قوى كارهة للإضرار بالشعب العربى، وهى إحدى الوسائل المستخدمة فى التعبئة ضد العالم العربى وإثارة الفتن داخل دول الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن قناة الجزيرة القطرية أصبحت أهدافها الخبيثة واضحة وضوح الشمس لجميع الدول العربية، خاصة أنها تعمل مع قوى خارجية لتدمير الأمة العربية، ولذلك كان لمصر وإعلامها الوطنى دور فى كشف الأهداف الخبيثة للجزيرة، مما أفشل جميع محاولاتها فى إثارة الفتن والفوضى داخل المجتمع المصرى.
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