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توك شو

ابعد عن الفيشة.. خطأ شائع ترتكبه يشعل الحرائق بمنزلك.. فيديو

السبت 22/أغسطس/2020 - 12:04 م
حريق
حريق
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شيرين عادل
قال اللواء ممدوح عبد القادر، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة سابقا، إن الحرائق تتعدد أشكالها وأسبابها.


وأوضح مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة سابقا، خلال استضافته ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية TEN، أن أهم أسباب الحرائق هى التوصيلات الكهربائية.


وأضاف أن الأخطاء الشهيرة فى الحرائق بالتوصيلات الكهربائية هى استخدام مصدر كهرباء واحد "الفيشة" لأكثر من جهاز.


ولفت مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة سابقا، إلى أنه كلما زاد عدد الأجهزة المستخدمة على "فيشة" أو مشترك واحد يؤدى لتحميل كهرباء على المشترك واشتعال حرائق.


وأكد اللواء ممدوح عبد القادر أن التوصيلات الكهربائية العشوائية تؤدى أيضا إلى الحرائق، وذلك عن طريق تشغيل معدات على بعد، والتى تتم عن طريق ربط أو مد سلك واحد لتشغيل عدد من التوصيلات خلاله. 
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