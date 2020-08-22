أولادى ملائكة.. تفاصيل توفير وزارة التضامن الحماية الاجتماعية لأب وأولاده الأربعة المعاقين.. فيديو

قال سامح حسن، الحاصل على الحماية الاجتماعية من وزارة التضامن، إنه منذ 6 سنوات تقدم لوزارة التضامن بطلب لتوفير الحماية الاجتماعية له ولأبنائه الأربعة من ذوى الاحتياجات الخاصة، لافتًا إلى أن ابنيه الكبيرين معاقان ذهنيًا و يبلغان من العمر 19 و20 سنة.









وأضاف سامح حسن، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع على فضائية "MBC مصر2"، أن الطفلين التوأم يبلغان من العمر أربع سنوات ويعانيان من ضعف عام فى الجسد ومعاقان ذهنيًا بنسبة 90%، مشيرًا إلى أن والدتهم تخلت عنهم تمامًا منذ 4 سنوات.









وأوضح أن والدتهم تعمل ممرضة ورفضت التخلى عن عملها من أجل الأبناء، مؤكدًا أنه لم يطلقها لأنه لا يملك ثمن إجراءات الطلاق، منوهًا إلى أنه اضطر للتخلى عن عمله كأمين شرطة من أجل أبنائه.







