مرشد سياحي يروي تفاصيل رحلة العذراء مريم بالمطرية.. شاهد

قال المرشد السياحي حسام عبد العظيم، خلال تواجده في جولة بمدينة المطرية، إن المدينة يتراوح تاريخها لأكثر من 4000 سنة قبل الميلاد، موضحا أن سبب تسميتها يعود لـ الحاكم أحمد المطراوي.





وأضاف عبد العظيم خلال حواره لـ فقرة "طوف وشوف"، لـ برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى، أن أحمد المطراوي يعود نسبه للنبي محمد، ومن المحتمل أن تكون التسمية عائده له .





وأشار إلى أن المطرية بها حديقة شجرة مريم العذراء، وهي شجرة موجودة قبل السيدة العذراء ، وسميت باسمها .





وأوضح "عبد العظيم"، أن رحلة العذراء مع السيد المسيح مرت من المطرية، وحتى سيناء ثم بلبيس بالشرقية، ووادي النيل والصعيد.





وتابع: أن شجرة الجميزة بالمطرية هي شجرة مقدسة لدى المصريين القدماء، وهي التي استظلت بها العذراء مريم.