الداخلية تؤمن إزالة 94 حالة تعد على أملاك الدولة خلال 3 أيام

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من الجهات المعنية بإزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة، وكذا ضبط المتعدين على المال العام.





وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة لضبط كل أشكال الخروج على القانون بمختلف المدن العمرانية الجديدة بالتنسيق مع المختصين بأجهزة تلك المدن خلال الفترة من 16/8 حتى 18/8/2020 عن ضبط العديد من القضايا والمخالفات.









وفى مجال تأمين تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من أجهزة المدن العمرانية تم تأمين إزالة (94) حالة تعدى متنوعة، و إلغاء تخصيص وسحب وحدة، و غلق وتشميع (136) وحدة من المنشآت المخالفة لشروط التخصيص، و إيقاف (203) أعمال لمنشآت مخالفة للترخيص، و ضبط (82) مخالفة لمحلات تزاول نشاط بدون ترخيص، و ضبط (90) مخالفة مبانى، و إزالة ورفع (212) مخالفة فورية، و ضبط (19) مخالفة مرورية متنوعة، و ضبط (12) واقعة فض أختام، و تأمين إزالة ورفع (171) مخالفة إشغالات متنوعة، و ضبط (35) واقعة تغيير نشاط وحدات سكنية لنشاط تجارى وإدارى.





وفى مجال ضبط القضايا البيئية تم ضبط (42) مخالفات بيئة ونظافة وإلقاء مخلفات بالطريق العام، و فى مجال ضبط الباعة الجائلين تم ضبط (39) بائع جائل، وعدم حمل شهادة صحية، و فى مجال الأمن العام: ضبط (11 قضية استئناف أعمال - 20 قضية سرقة تيار كهربائى ومياه عمومية ورفع عدادات).





تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعةٍ على حدة.