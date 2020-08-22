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حوادث

الداخلية تؤمن إزالة 94 حالة تعد على أملاك الدولة خلال 3 أيام

السبت 22/أغسطس/2020 - 12:13 م
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من الجهات المعنية بإزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة، وكذا ضبط المتعدين على المال العام.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة لضبط كل أشكال الخروج على القانون بمختلف المدن العمرانية الجديدة بالتنسيق مع المختصين بأجهزة تلك المدن خلال الفترة من 16/8 حتى 18/8/2020 عن ضبط العديد من القضايا والمخالفات.


وفى مجال تأمين تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من أجهزة المدن العمرانية تم تأمين إزالة (94) حالة تعدى متنوعة، وإلغاء تخصيص وسحب وحدة، وغلق وتشميع (136) وحدة من المنشآت المخالفة لشروط التخصيص، وإيقاف (203) أعمال لمنشآت مخالفة للترخيص، وضبط (82) مخالفة لمحلات تزاول نشاط بدون ترخيص، وضبط (90) مخالفة مبانى، وإزالة ورفع (212) مخالفة فورية، وضبط (19) مخالفة مرورية متنوعة، وضبط (12) واقعة فض أختام، وتأمين إزالة ورفع (171) مخالفة إشغالات متنوعة، وضبط (35) واقعة تغيير نشاط وحدات سكنية لنشاط تجارى وإدارى.

وفى مجال ضبط القضايا البيئية تم ضبط (42) مخالفات بيئة ونظافة وإلقاء مخلفات بالطريق العام، وفى مجال ضبط الباعة الجائلين تم ضبط (39) بائع جائل، وعدم حمل شهادة صحية، وفى مجال الأمن العام: ضبط (11 قضية استئناف أعمال - 20 قضية سرقة تيار كهربائى ومياه عمومية ورفع عدادات).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعةٍ على حدة.
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