هبة مصطفى تكتب: اليقين

أحلى سنين العمر هي تلك التي لم تأت بعد أملي في هذا العام ليس فقط أن نتمكن من تحقيق أحلامنا، بل نزيد من حجمها ومداها ، و نجرب ونبتكر أشياء جديدة ، لندخل عالما جديدا، يفجر طاقة جديدة داخلنا برؤية إيجابية تدفعنا الي تطوير ذاتنا و مواجهة أنفسنا بالحقيقة والأخطاء المقصودة والغير المقصوده ونعمل علي العودة الي التصالح والاعتذار لمن نخطئ بحقهم ، بهذا وحده نصبح قيمة مضافة فى ساحة الحياة.





وبدأ عام جديد نقف علي أعتابه وقد ﻓﻘﺪﻧﺎ الكثير وتعلمنا واكتسبنا رصيدا من الحياة ليس منحة من الأيام المهدرة بل مدفوع الثمن مقدما فانتقاص الأيام من أعمارنا لا يعوض ولا يسترد.





تعلمنا أن لا ننتظر حتى تأتي سفينة نوح ، فالمعجزات اندثرت مع الأهداف الوهمية، و أن الطريق الصحيح أقصر الطرق لنتجاوز الجميع وأن الاستسلام للروتين اليومي للعمل والجمود الفكري سيتيح الفرصة لتحاوزك . فليس الأهم هو تحديد الهدف وإنما الالتزام بخطة الوصول إليه هو الأهم وفقا للمعيار الواقعي بعيد عن سياسة تأجيل الحلم ،فابسط الامنيات هو ان نجد شيئًا طال إنتطاره كنتيجة للقيام بجهد مخلص ومفيد ... دون الأستهانة بقوة الخطوات الصغيرةوالمستمرة علي المدي الطويل فهي فرصة لفتح الباب علي مصرعيةً لحياة شرعها الرحمن الرحيم لبني آدم الذي تباهي بهم أمام ملائكته .





كبداية بنكهة الأمل للتغير إلي الأفضل نتوقف عن إجترار الافكار والذكريات المؤذية لك … نعش كل لحظة وكأنها اخر لحظة في الحياة فلانجعل تحديات الحياة تسرق منا أحلام العمر، نتعلم منها وسنجدها أفضل الأصدقاء





لذا نحرص ألا نفقد قيمة ما ترى.. فهناك أشياء و أشخاص او حتى أجزاء مناتظل معنا لفترة محددة من رحله عمرنا ،و أوقات نشعر فيها أنها النهاية ثم نكتشف أنها البداية، و هناك أبواب نشعر بأنها مغلقة ثم نكتشف أنها المدخل الحقيقي لدنيا جديدة بنكهة النجاح والوصول إلي حلم العمر أو مايفوق التوقعات.





أن الله لن يضيع أجر من أحسن عملا فلا يوجد وقت من الأوقات تعيشه في فراغ أو ضياع، بل في كل وقت له عمل مناسب له.كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب : « العمل شعار المؤمن » وقول آخر « في كل وقت عمل » . ، نحسبها باليوم وهي كفيلة بتحقيق المراد للتوفيق بين إجمالي الرغبات وصافي التنازلاتفإذا لم تزد علي الدنيا شيئا فأنت زائد عليها ..واترك العالم وهو اكثر شوقا لتواجدك الفعّال فيه ..ساعتها ستصبح أنت الحياة حتى بعد أن تغادرها.