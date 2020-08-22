داليا السواح تكتب: المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مارد المستقبل

في مصر ووفقا لآخر الإحصائيات طبقا لما ذكره خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن أحدث تعداد اقتصادي في مصر أظهر أن الحجم الحقيقي لمنشآت الاقتصاد غير الرسمي بلغ مليوني منشأة، أو ما يمثل 53 بالمئة من اجمالي المنشآت الاقتصادية في البلاد و تتركز نسبة ٣٧٪؜ من هذا النشاط في ثلاثة محافظات هم القاهره والقليوبية والجيزة.





و مما لاشك فيه ان ظاهرة الاقتصاد الغير رسمي موجوده في الغالبية العظمي من دول العالم و لكن تحاول الحكومة المصرية تقنين هذه الاوضاع منذ فتره و اخر محاولتها كان صدور قانون المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر.