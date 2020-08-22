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تعليم

استعدادا للعام الدراسي الجديد.. تعليم الإسماعيلية تناقش سد العجز في المعلمين بالمدارس

السبت 22/أغسطس/2020 - 12:16 م
صدى البلد
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انجي هيبة
عقد الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية اجتماعا وموجههي عموم المواد ومدراء المراحل التعليمية بالقاعة الرئيسية بديوان عام المديرية وذلك لمناقشة الاستعدادات للعام الجديد .

وناقش خلال الاجتماع بحضور اسماعيل محسن مدير عام التعليم العام عددا من الموضوعات وفي مقدمتها سد العجز بالمدارس وذلك بطرق تحفظ حقوق الطلاب في الحصول علي تعليم متميز وعدم الرضوخ لأي ضغوط مؤكدا ان ذلك يتم وفق الانصبة المقررة لكل شريحة معلمين.

وتابع أن جميع المدارس لابد أن يكون بها أنشطة وفرص لممارسة الأنشطة من خلال تجمعات وفق الخطة الموضوعة مشيرا الي ان نجاح اي توجيه يكمن في قدرته علي وجود حلول غير تقليدية لمواجهة العجز . 

وأضاف مدير المديرية أنه لابد من التنسيق بين موجه الإدارة ومدير الإدارة لوضع خطة قبل بدء الدراسة علي ان تسلم هذه الخطة بداية سبتمبر القادم .

وأكد أنه يتم دراسة الوضع علي الواقع حتي يمكن الوصول الي واقعية القرار ووفق المعدلات المنصوص عليها  وذلك من خلال اجتماع مماثل مع موجهي المواد.

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