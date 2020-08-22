AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

تامر حمزة ينفي ارتباطه بأي مشروع فني

السبت 22/أغسطس/2020 - 01:30 م
صدى البلد
Advertisements
آيه عاطف
حرص المخرج تامر حمزة على أن يؤكد أنه ليس مرتبط بأي عمل فني في الوقت الراهن، وذلك من خلال حسابه الرسمي على "فيسبوك".


وقال تامر حمزة: "تنويه.. أنا إلى هذه اللحظة لم أرتبط بأي مشروع سواء فيلم أو مسلسل، فأنا لم ولن أفوض أي شخص أن يتكلم أو يصرح نيابة عني".


بينما اختتم حديثه قائلًا: "وعند ارتباطي بأي مشروع سيتم إعلان جميع التفاصيل على صفحاتي سواء فيس بوك أو إنستجرام أو تويتر".


يذكر أن آخر أعمال المخرج تامر حمزة، هو مسلسل "القمر آخر الدنيا"، والذي تم عرضه في رمضان الماضي، وخاضت بطولته الفنانة بشرى، بجانب عدد من النجوم كان من بينهم ثراء جبيل، وعمرو عابد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيديو رقص.. بشرى تثير الجدل مع ثراء جبيل على السوشيال ميديا

بشرى: لن أتدخل في اختيار فريق عمل القمر آخر الدنيا

بشرى: القمر آخر الدنيا عمل استثنائي وقبلته بسبب الظروف الصعبة

بشرى: «القمر آخر الدنيا» يعتمد على البطولة الجماعية

بشري: أتمني تقديم فوازير الفترة المقبلة

بشري: لا أفكر في تقديم تتر عمل فني

ترشيحاتنا

أسامة خليل: أحترم رغبة عدلي القيعي في الانسحاب من مناظرتي على قناة الأهلي

الإفتاء: عباد الله المتقين ينعمون فى الجنة بهذه الأعمال

بعد ضرب تل أبيب بالصواريخ.. مسئول إسرائيلي يهاجم حكومة نتنياهو

طائرة جنوب السودان المنكوبة.. مصرع 17 شخصا على الأقل

بعد توجيه الرئيس بعلاجه على نفقة الدولة.. زوجة محمود سمير: شكرًا للسيسى أب لينا كلنا.. فيديو

كواليس الأهلي من داخل مقر الإقامة قبل انطلاق مباراة الزمالك..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا.. أول صور للتحفة الفنية رولز رويس داون سيلفر بوليت

بنسخ هايبرد وبنزين.. مواصفات سيارة تويوتا كورولا كروس 2021 الجديدة..فيديو

أول جنازة في البيت الأبيض منذ اغتيال كينيدي.. ترامب يشيع شقيقه روبرت إلى مثواه الأخير | صور