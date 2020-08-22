تامر حمزة ينفي ارتباطه بأي مشروع فني

حرص المخرج تامر حمزة على أن يؤكد أنه ليس مرتبط بأي عمل فني في الوقت الراهن، وذلك من خلال حسابه الرسمي على "فيسبوك".











وقال تامر حمزة: " تنويه.. أنا إلى هذه اللحظة لم أرتبط بأي مشروع سواء فيلم أو مسلسل، فأنا لم ولن أفوض أي شخص أن يتكلم أو يصرح نيابة عني".









بينما اختتم حديثه قائلًا: " وعند ارتباطي بأي مشروع سيتم إعلان جميع التفاصيل على صفحاتي سواء فيس بوك أو إنستجرام أو تويتر".









يذكر أن آخر أعمال المخرج تامر حمزة، هو مسلسل "القمر آخر الدنيا"، والذي تم عرضه في رمضان الماضي، وخاضت بطولته الفنانة بشرى، بجانب عدد من النجوم كان من بينهم ثراء جبيل، وعمرو عابد.



