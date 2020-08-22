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تعليم

صيانة 11 مدرسة وتنفيذ مشروعات تعليمية بـ 20 مليون جنيه بالوادي الجديد

السبت 22/أغسطس/2020 - 01:33 م
صدى البلد
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منصور ابوالعلمين
تنفذ مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد عدة مشروعات لخدمة التعليمية بالمحافظة خلال الفترة الحالية، ضمن الخطة الاستثمارية للمديرية بتكلفة 20 مليونا و700 ألف جنيه.


وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، صلاح محمد مرغني، اليوم السبت، تنفيذ مشروعات مباني خدمية تعليمية بتكلفة 12 مليونا و60 ألف جنيه، ودعم المدارس بتجهيزات فنية لدعم التعليم الفني وتطوير الإدارات التعليمية بتكلفة 6 ملايين و120 ألف جنيه، ودعم المديرية والمدارس بشراء آلات ومعدات حديثة بتكلفة 2 مليون و520 ألف جنيه.


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وقال مرغني إن خطة المديرية تستهدف صيانة 11 مدرسة جرى بالفعل الانتهاء من صيانة 8 مدارس تعليم عام ومدرسة تعليم فني، وجار الفترة الحالية استكمال تنفيذ مشروعات الصيانة في باقي المدارس.


في السياق ذاته، أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، عن دخول 5 مدارس جديدة الخدمة التعليمية العام الدراسي 2020م وصيانة وإحلال 10 مدارس أخري بإجمالي 15 مدرسة.


وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، صلاح محمد مرغني، أن هذا العام شهد دخول 5 مدارس بالفعل الخدمة وهي مدرسة الجزائر الابتدائية بتكلفة 5366160 جنيه والانتهاء من إحلال جزئي لمدرسة أفطيمة للتعليم الأساسي بتكلفة 3134072.9جنيه، وتوسعة مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية المشتركة بتكلفة 3258998.3 جنيه، وإنشاء مدرسة جديدة وهي مدرسة بلاط الثانوية الزراعية بتكلفة 52864720.2 جنيه ومدرسة عزب الموشية تعليم اساسي بتكلفة 3012740 جنيها.

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