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اقتصاد

لخلق فرص عمل.. إنشاء أمانة منطقة التبادل الحر القارية الأفريقية في غانا

السبت 22/أغسطس/2020 - 01:31 م
صدى البلد
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قسم الاقتصاد
أكد الرئيس النيجري محمدو إسوفو أن إنشاء أمانة منطقة التبادل الحر القارية الأفريقية في أكرا بغانا، خطوة مهمة تمثل دليلًا إضافيًا على أن هذا المشروع البارز للاتحاد الأفريقي يحرز تقدمًا، ويواصل طريقه بثبات، رغم العوارض المرتبطة خاصة بجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).


ودعا الرئيس النيجري المكلف بالترويج لمنطقة التبادل الحر القارية الأفريقية، مجمل الأطراف الفاعلة مظافرة جهودها وطاقاتها من أجل تحقيق الأهداف المحددة لهذا المشروع.


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وطالب مختلف الأطراف الفاعلة ببذل المزيد من الجهد لاستكمال المسائل المتعلقة بإلغاء التعريفات الجمركية، وبتجارة الخدمات، وقواعد المنشأ، مرحبًا في الأثناء باقتراح حول تقديم دعم لوجستي وتقني لتسهيل تنظيم الأنشطة المتعلقة بمسار منطقة التبادل الحر القارية عبر منصة افتراضية.


كما دعا الرئيس إسوفو نظراءه الأفارقة للمحافظة على روح الوحدة والتضامن والإباء كقيم أفريقية رئيسة، حاثًا إياهم على البقاء ملتزمين ومصممين بثبات على مواصلة عملية تفعيل منطقة التبادل الحر القارية الأفريقية وباقي برامج وخطط أجندة 2063.


وتعد منطقة التبادل الحر القارية الأفريقية أحد المشاريع الرئيسة للاتحاد الأفريقي، بهدف تحقيق اندماج مجمل الدول الـ55 الأعضاء في الاتحاد ضمن سوق مشتركة يضم حوالي 2ر1 مليار مستهلك، مع آفاق تصنيع، وبروز شبكات إنتاج، واستحداث فرص عمل، وإنشاء للثروة، وتقوية توازنات الاقتصاديين الجزئي والكلي.
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