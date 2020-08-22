منذ 2014.. التضامن: نمتلك سياسة واضحة فى تطوير منظومة الأسر البديلة

قالت اللواء هبة أبو العمايم، مستشار وزير التضامن للرقابة والتفتيش، إن وزارة التضامن تمتلك سياسة واضحة فى تطوير منظومة الأسر البديلة.





وأوضحت مستشار وزير التضامن للرقابة والتفتيش، خلال استضافتها ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية DMC k، أن وزارة التضامن اعتمدت على عدة خطوات تطوير منظومة الأسر البديلة، وكان أولها القرار الوزارى 240 لسنة 2104 بتشكيل لجنة تطوير الأسر البديلة.





وأضافت أن وزارة التضامن أنشأت أيضا فى هذا الصدد اللجنة العليا للأسر البديلة بالقرار الوزارى 145 لسنة 2016.









ولفتت اللواء هبة أبو العمايم لإنشاء لجنة عليا للأسر البديلة تضم مجموعة من الخبراء فى مختلف التخصصات تربوية، ونفسية، واجتماعية.