تركي الفيصل: إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس هو ثمن السلام بين السعودية وإسرائيل

قال الأمير تركي الفيصل، مدير المخابرات السعودية الأسبق والسفير السعودي الأسبق في واشنطن، إن المملكة العربية السعودية "وضعت ثمن إتمام السلام بين إسرائيل والعرب، وهو قيام دولة فلسطينية ذات سيادة وعاصمتها القدس".









وأوضح تركي الفيصل أنه "إذا كانت أي دولة عربية يناهزها اللَّحَاق بدولة الإمارات العربية المتحدة، فيجب أن تأخذَ الثمنَ في المقابل، ولا بُدَّ أن يكون ثمنًا غاليًا".









وقال تركي الفيصل إن "الثلاثي الخرب"، في إشارة إلى قطر وتركيا وإيران، "اتجه نحو كيل الاتهامات للإمارات بالخيانة والطعن في الظهر، وكل ما تعودنا أن نسمعه منهم، ويضاف إليهم للأسف، القيادة الفلسطينية التي رمت بنفسها خلف الثلاثي والتي لم تنل منه سابقًا، ولن تنال منه لاحقًا، إلا شعاراتٍ جوفاء"، مؤكدًا على حق الإمارات في توقيع الاتفاق.









وأوضح الفيصل أن "المكسب الذي لم ينل أي إشارة في هذا الجدل هو أن دولة الإمارات العربية المتحدة يلجا إليها زعيم أكبر دولة في العالم؛ لكي يَحصل منها على ما يمكن أن يفيده في سعيه الانتخابي، وتشترط عليه إيقاف قرار الضم، ذلك الضم الذي كان من ضمن صفقة القرن، كما وصفها ذلك الزعيم، فيوافق ويضع توقيعه عليه".