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حوادث

ضبط 484 مخالفة مرورية متنوعة بأسوان

السبت 22/أغسطس/2020 - 01:03 م
حملات مرورية
حملات مرورية
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شاذلى عبد الفتاح
قامت مديرية أمن أسوان اليوم بتنظيم حملة مرورية على الطرق السريعة بمختلف أنحاء المحافظة لتحقيق الانضباط المطلوب بالشوارع وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وقد أسفرت جهود الحملة التى تم تنفيذها برئاسة العقيد محمد زردق عن تحرير نحو 484 مخالفة مرورية متنوعة شملت ضبط دراجة نارية وسيارة وتروسيكل و5 تكاتك بدون تراخيص.

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كما تضمنت الجهود التى شنتها إدارة المرور تحرير 77 مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة والتصالح الفورى فى 83 مخالفة.

وتم كذلك تحرير 110 مخالفات غرامة ونش، وعدم قبول التصالح في 91 مخالفة، كما أسفرت الحملة عن تحرير 115 مخالفات متنوعة تم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابات المختصة التحقيق.

وتركت نتائج الحملة أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة فى جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

ويأتى ذلك ضمن الجهود المبذولة لتنفيذ إستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطى بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة أعمال البلطجة والاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص، وتأكيدًا على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون.
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