وزيرة الثقافة تسلم جوائز مسابقة الصوت الذهبى فى ختام نسختها الخامسة بمسرح الجمهورية

تسلم الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة جوائز النسخة الخامسة من مسابقة الصوت الذهبى التى ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبد الوهاب، وذلك فى الثامنة مساء السبت 22 أغسطس بمسرح الجمهورية‪.‬





يتضمن برنامج الحفل مجموعة من أغانى الزمن الجميل يؤديها عدد من الأصوات الشابة الذين تم ترشيحهم لتصفيات المسابقة، حيث يقدمون أغانى: "لعبة الأيام" ألحان رياض السنباطى أداء رحمة ضاحى، "للصبر حدود" ألحان محمد الموجى أداء أسماء عبده، "أمانة عليك" ألحان كارم محمود أداء محمد أحمد، "يا حبيبى عد لى تانى" ألحان منير مراد أداء كريم حراجى، "خايف أقول" ألحان محمد عبد الوهاب أداء عبد الله محمد، "أهو دا اللى صار" ألحان سيد درويش أداء مازن حلمى، "أنت مين" ألحان كمال الطويل أداء إسلام محمد، "البندقية" آلحان كمال الطويل أداء محمد طارق، "سحب رمشه" الحان عبد العظيم عبد الحق أداء محمد على، "اعطنى الناي" الحان نجيب حنكش أداء فرح السيد، يعقب الحفل تكريم لجنه التحكيم، وإعلان أسماء الفائزين‪.‬





وتكونت لجنة تحكيم مسابقة "الصوت الذهبى" من مجموعة من كبار الفنانين والأكاديميين برئاسة الدكتور مصطفى محمد، وعضوية: الموسيقار الكبير هانى شنودة، الدكتور إيمان مصطفى، المايسترو الدكتور مدحت عبد السميع والفنان الكبير الدكتور أحمد إبراهيم‪.‬





وكانت المرحلة الأولى من التصفيات قد أقيمت فى أواخر فبراير الماضى، ثم المرحلة الثانية من المسابقة والتى أقيمت عبر الإنترنت، حيث بلغ عدد المواهب المتأهلة خلالها 49 من وسط 120 متسابقا من محافظات: شمال سيناء، أسيوط، المنيا، الأقصر، المنوفية، دمياط، الغربية،البحيرة، دمياط، الدقهلية، الغربية والقليوبية، إضافة إلى القاهرة والجيزة، كما تم إعفاء المشاركين من المحافظات الحدودية وجنوب الصعيد من سداد رسوم الاشتراك‪.‬





وخلال المرحلة الثالثة بدأت الفنانة الدكتورة إيمان مصطفى، أستاذ الغناء بالكونسيرفتوار والفنان الدكتور مصطفى النجدى تدريب خمس عشر موهبة جديدة ممن اجتازوا اختبارات المرحلة الثالثة والأخيرة من المسابقة، لتحديد المراكز العشر الأولى، حيث يقدم صندوق التنمية للفائزين منح دراسية ببيت الغناء العربى بالإضافة إلى مبالغ مالية للمراكز الأولى.