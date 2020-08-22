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محافظات

إقبال كبير من المواطنين لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء بشمال سيناء

السبت 22/أغسطس/2020 - 01:10 م
صدى البلد
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احمد صالح
أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن هناك تسهيلات كبيرة للمواطنين خلال التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء، والتي تم مدها بناء على قرار مجلس الوزراء لمدة شهر آخر تنتهي في 15 من سبتمبر المقبل.

حيث يستمر العمل في تلقي الطلبات بمجالس المدن على مدار الأسبوع بما فيه من عطلات أسبوعية وفي الفترات المسائية بعد فترات العمل الرسمية حتى الخامسة مساءً.

ونوه المحافظ إلى أن هناك اقبال كبير من جانب المواطنين لرغبتهم الجادة في التصالح في بعض مخالفات البناء ، وتقنين أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وذلك بسداد بنسبة 25% من قيمة المخالفة مجدية للتصالح..

وناشد المحافظ ، المواطنين بسرعة التوجه إلى مجالس المدن لتقديم طلبات التصالح وسداد مبلغ جدية التصالح على مخالفات البناء بنسبة 25%.

قال انه سيتم التعامل بكل حسم مع حالات التعديات على اراضي املاك الدولة والاراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي خاصة مع من يستغلون الظروف التي تمر بها الدولة في التعامل مع فيروس كورونا المستجد ويلجأون الي ارتكاب المخالفات، مشيرا الي انه تم تكليف رؤساء المدن بمتابعة تنفيذ الازالات والتعديات علي اراضي املاك الدولة ، من اجل لدالحفاظ على حقوق الدولة واستردادها بالتنسيق مع الأجهزة والجهات المعنية .
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