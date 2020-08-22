AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تعليم دمياط: لم نتلق أي شكاوى من مادة اللغة العربية في امتحان الدور الثاني للثانوية العامة

السبت 22/أغسطس/2020 - 01:10 م
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
Advertisements
زينب الزغبي
أكد "عادل عثمان" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن غرفة عمليات المديرية لم تتلق أية شكاوى من مادة اللغة العربية في أول يوم من امتحان الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة.

وأضاف "وكيل الوزارة" أن الغرفة رصدت تغيب طالبين عن أداء الامتحان، من إجمالي الطلاب المقيدين والبالغ عددهم 70 طالبا وطالبة، فيما قامت لجان السير وأعضاء الأمن بلجان الامتحانات بتفتيش الطلاب أثناء دخولهم، لعدم تمكن أي طالب من الدخول بأية وسيلة غش إلى الفصل الذى يمتحن فيه.

اقرأ أيضا:

وأشار "عثمان" أن  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط شددت على ضرورة الالتزام التام بالتعليمات الصادرة بشأن التزام المعلمين والطلاب بالقواعد واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والملاحظين داخل اللجان.

وأوضح أنه تم التأكيد على ضرورة ارتداء الكمامات واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية ومراعاة التباعد الاجتماعي حرصا على حياة أبنائنا الطلاب والمعلمين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعليم دمياط: تجهيز 41 لجنة لامتحانات 10253 طالبا فى الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة.. دمياط تنتهى من تجهيز اللجان واستراحات المراقبين

تعليم دمياط: غياب 55 طالبا عن امتحان اللغة العربية بالثانوية العامة

لجان الثانوية العامة بدمياط تلتزم بالإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا

وكيل تعليم شمال سيناء: لم نتلق أي شكاوى من امتحان اللغة الإنجليزية

امتحانات الثانوية في شمال سيناء : لا شكاوى من الانجليزي ..صور

ترشيحاتنا

بفستان مبهج.. زوجة حسين فهمي تخطف الأنظار في خطوبة ابنة مدحت العدل

ملكة جمال العالم.. رانيا ملاح تشعل السوشيال ميديا بصورة لها.. شاهد

تعديلات جديدة على تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك..مفاجأة ثلاثي الوسط

في عيد ميلادها.. تعرف على أشهر أعمال حنان سليمان

ابعد عن الفيشة.. خطأ شائع ترتكبه يشعل الحرائق بمنزلك.. فيديو

أولادى ملائكة.. تفاصيل توفير وزارة التضامن الحماية الاجتماعية لأب وأولاده الأربعة المعاقين.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا.. أول صور للتحفة الفنية رولز رويس داون سيلفر بوليت

بنسخ هايبرد وبنزين.. مواصفات سيارة تويوتا كورولا كروس 2021 الجديدة..فيديو

أول جنازة في البيت الأبيض منذ اغتيال كينيدي.. ترامب يشيع شقيقه روبرت إلى مثواه الأخير | صور