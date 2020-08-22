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محافظات

ضبط وإيقاف أعمال بناء بالمخالفة للقانون بسرس الليان وإزالة فورية بمنوف

السبت 22/أغسطس/2020 - 01:12 م
صدى البلد
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مروة فاضل
نفذت الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية بضبط وإيقاف حالة أعمال بناء دون الرجوع إلي الوحدة المحلية لمراجعة أعمال البناء واستكمال الأوراق اللازمة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، وذلك لمخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها مع إيقاف استكمال البناء للمباني الجاري تنفيذها لمدة 6 أشهر لحين الرجوع إلي الوحدة المحلية والتأكد من توافر كافة الاشتراطات البنائية ومطابقتها للتراخيص الممنوحة لها.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف بتنفيذ إزالة فورية في منتصف الليل لحالة تعدي علي الأراضي الزراعية في المهد بناحية الحامول علي مساحة 200 متر ، وفي مدينة الشهداء تم إزالة حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بقرية عمروس عبارة عن سور بالطوب الأبيض ومونة إسمنتية بارتفاع 2 متر وعلي مساحة 108 متر  وذلك علي نفقة المواطن وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

يأتي هذا في إطار تنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهورية بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة المعنية للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وإزالة التعديات عليها.
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