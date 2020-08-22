ضبط وإيقاف أعمال بناء بالمخالفة للقانون بسرس الليان وإزالة فورية بمنوف

نفذت الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية بضبط وإيقاف حالة أعمال بناء دون الرجوع إلي الوحدة المحلية لمراجعة أعمال البناء واستكمال الأوراق اللازمة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، وذلك لمخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها مع إيقاف استكمال البناء للمباني الجاري تنفيذها لمدة 6 أشهر لحين الرجوع إلي الوحدة المحلية والتأكد من توافر كافة الاشتراطات البنائية ومطابقتها للتراخيص الممنوحة لها.





كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف بتنفيذ إزالة فورية في منتصف الليل لحالة تعدي علي الأراضي الزراعية في المهد بناحية الحامول علي مساحة 200 متر ، وفي مدينة الشهداء تم إزالة حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بقرية عمروس عبارة عن سور بالطوب الأبيض ومونة إسمنتية بارتفاع 2 متر وعلي مساحة 108 متر وذلك علي نفقة المواطن وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.



