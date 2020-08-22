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رياضة

ساسي الأغلى.. وفايلر أمام السجل النظيف.. القمة 120 في عيون الصحف العربية

السبت 22/أغسطس/2020 - 01:11 م
الزمالك ضد الأهلي
الزمالك ضد الأهلي القمة 120
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إسراء أشرف
سلطت الصحف العربية، الصادرة صباح اليوم، السبت، الضوء على المواجهة المرتقبة بين الزمالك وغريمه التقليدي، الأهلي ضمن منافسات الدوري المصري.

ويلتقي الزمالك والأهلي، في تمام التاسعة مساءً، في لقاء القمة 120، ضمن منافسات الجولة رقم 21 من الدوري المصري، على استاد القاهرة الدولي.

وعنونت صحيفة "تونس الرقمية": "فرجاني ساسي أغلى لاعبي قمة الأهلي والزمالك".

وخرجت صحيفة "الرياضية" السعودية بعنوان: "فايلر أمام السجل النظيف".

وتابعت: "يأمل السويسري رينيه فايلر مدرب فريق الأهلي المصري الأول لكرة القدم في مواصلة المحافظة على سجل فريقه خاليًا من الخسائر في الدوري المصري عندما يستضيف غريمه التقليدي الزمالك اليوم في قمة الجولة الـ21".


أما صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية علقت قائلة: "الأهلي ينتعش بجيرالدو والزمالك يستعيد حازم إمام".

فيما عنونت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية: "الزمالك والأهلي.. «القمة 120»".

    ويدخل الأهلي قمة اليوم وهو متصدرا لجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 56 نقطة، بينما يأتي الزمالك ثالثا بالتساوي مع بيراميدز مؤقتا برصيد 39 نقطة.

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