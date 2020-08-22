ساسي الأغلى.. وفايلر أمام السجل النظيف.. القمة 120 في عيون الصحف العربية

سلطت الصحف العربية، الصادرة صباح اليوم، السبت، الضوء على المواجهة المرتقبة بين الزمالك وغريمه التقليدي، الأهلي ضمن منافسات الدوري المصري. الأهلي ضمن منافسات الدوري المصري.





ويلتقي الزمالك و الأهلي ، في تمام التاسعة مساءً، في لقاء القمة 120، ضمن منافسات الجولة رقم 21 من الدوري المصري، على استاد القاهرة الدولي.





"تونس الرقمية" : " وعنونت صحيفة: " فرجاني ساسي أغلى لاعبي قمة الأهلي والزمالك".





"الرياضية" السعودية بعنوان: " فايلر أمام السجل النظيف". وخرجت صحيفةالسعودية بعنوان: "





وتابعت: " يأمل السويسري رينيه فايلر مدرب فريق الأهلي المصري الأول لكرة القدم في مواصلة المحافظة على سجل فريقه خاليًا من الخسائر في الدوري المصري عندما يستضيف غريمه التقليدي الزمالك اليوم في قمة الجولة الـ21".









أما صحيفة " الشرق الأوسط" السعودية علقت قائلة: " الأهلي ينتعش بجيرالدو والزمالك يستعيد حازم إمام".





فيما عنونت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية: "ا لزمالك والأهلي.. «القمة 120»".



