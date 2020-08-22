رفع 2000 حالة إشغال للمقاهي والمطاعم والمحال بالجيزة

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، المتابعة الدورية لتطبيق الاشتراطات والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الصادرة من الحكومة لتنظيم عملية الفتح التدريجى لبعض الأنشطة والمنشآت التي تقدم خدمات للمواطنين وعلى رأسها المقاهى والكافيهات والمطاعم والكافتيريات وصالات الجيم.





وأشار محافظ الجيزة، إلى أنه تم شن سلسلة من الحملات أمس على مستوى الأحياء والمراكز أسفرت عن رفع حوالي ٢٠٠٠ حالة إشغال متنوعة استهدفت تحقيق الانضباط ولإحداث سيولة مرورية ولرفع الاشغالات ومتابعة مدى التزام المحال والمقاهي والمطاعم بالإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق وعدم التعدي على حرم الطريق العام.





ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز بالاستمرار في المتابعة الدقيقة على مدار اليوم لتطبيق الضوابط والاشتراطات الصادرة والخاصة بالقدرة الاستيعابية للمنشآت التي تم فتحها والالتزام بمراعاة قواعد التباعد الاجتماعي، فضلًا عن مواعيد غلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهى.





ووجه محافظ الجيزة بضرورة التصدى بكل حسم لأي مخالفة مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لتلك القرارات وعدم التهاون في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين مع الغلق الإدارى للمحال والمنشآت التي تخالف الاشتراطات والضوابط الموضوعة وسحب رخصة المدير ووقف النشاط.



