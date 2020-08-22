نجل بدر رجب عن القمة 120: مباراة صعبة والأهلي بدون جناح أمام الزمالك

قال أحمد بدر رجب نجل نجم النادى الأهلي السابق بدر رجب إن مباراة القمة رقم 120 بين الأهلي والزمالك صعبة فى ظل الغيابات المؤثرة بصفوف المارد الأحمر.





ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق الزمالك الليلة على ملعب استاد القاهرة فى اطار منافسات بطولة الدورى الممتاز.





وقال نجل بدر رجب فى تصريحات خاصة لصدى البلد:"إن مباراة القمة الليلة صعبة على الفريقين خاصة النادى الأهلي فى ظل الغيابات المؤثرة بصفوف الفريق.





وأضاف: "الغيابات شملت أحمد الشيخ ومحمود متولى للإصابة ولا يوجد جناح فى الأهلي بالوقت الراهن إلى جانب رحيل رمضان صبحي وإيقاف كهربا وخروج صالح جمعة من حسابات السويسري رينيه فايلر بالتزامن مع عدم وجود بدائل متوافرة.



