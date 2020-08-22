عميد كلية الهندسة في جولة تفقدية داخل معامل التنسيق بجامعة القاهرة

قام الدكتور أسامة عبد الفتاح عميد كلية الهندسة في جامعة القاهرة بجولة تفقدية داخل معامل تنسيق جامعة القاهرة أثناء تسجيل الطلاب رغباتهم في المرحلة الأولي





وحرص عميد كلية الهندسة على توجيه التعليمات للمشرفين على قطاع التنسيق من حيث توفير كل احتياجات الطلبة دون التدخل في عملية تسجيل الرغبات وتقديم لهم التسهيلات اللازمة ووتوفير الخدمات المطلوبة .





ويأتي ذلك في الوقت اللي تشهد فيه المعامل حسن التنظيم من قبل المشرفين على المعامل ، بالأضافة إلي الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي بين الطلاب للحفاظ على سلامتهم من انتشار فيروس كورونا.





وتحتوي جامعة القاهرة على 3 مكاتب للتنسيق بمعامل كليتي الهندسة والزراعة والثالث في معهد البحوث الدراسات الإحصائية.



