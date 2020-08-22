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تعليم

عميد كلية الهندسة في جولة تفقدية داخل معامل التنسيق بجامعة القاهرة

السبت 22/أغسطس/2020 - 01:32 م
جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
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أحمد علام
قام الدكتور أسامة عبد الفتاح عميد كلية الهندسة في جامعة القاهرة بجولة تفقدية داخل معامل تنسيق جامعة القاهرة أثناء تسجيل الطلاب  رغباتهم في المرحلة الأولي

وحرص عميد كلية الهندسة على توجيه التعليمات للمشرفين على قطاع التنسيق من حيث توفير كل احتياجات الطلبة  دون التدخل في عملية تسجيل الرغبات وتقديم لهم التسهيلات اللازمة ووتوفير الخدمات المطلوبة .

ويأتي ذلك في الوقت اللي تشهد فيه المعامل حسن التنظيم من قبل المشرفين على المعامل ، بالأضافة إلي الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي بين الطلاب للحفاظ على سلامتهم من انتشار فيروس كورونا.

وتحتوي جامعة القاهرة على 3 مكاتب للتنسيق بمعامل كليتي الهندسة والزراعة والثالث في معهد البحوث الدراسات الإحصائية.

 وتضم المعامل أجهزة حاسب آلي حديثة، بالأضافة إلي تواجد موظفون مختصون لتقديم المعلومات الكافية للطلاب وأولياء الأمور، إلى جانب فنيين مدربين لحل أي مشكلة قد تطرأ سواء في أجهزة الحاسب الآلي أو الإنترنت، مؤكدًا أنه تم وضع خطة احترازية لتنظيم عملية التسجيل داخل المعامل لضمان سلامة جميع المترددين والموظفين.
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