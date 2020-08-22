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تقترب من الولايات المتحدة.. إصابات كورونا في الهند على مشارف تسجيل 3 ملايين حالة

السبت 22/أغسطس/2020 - 01:38 م
فيروس كورونا فى الهند
فيروس كورونا فى الهند
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هاجر إبراهيم
قال الدكتور وائل عواد، الخبير فى الشئون الآسيوية، إن إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد ارتفع فى الهند حتى بات يقترب من 3 ملايين حالة، مشيرا إلى أن الإصابات من المتوقع أن ترتفع أكثر بكثير من البرازيل خلال الأشهر القليلة القادمة.

وأضاف "عواد" خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن أعداد إصابات فيروس كورونا فى الهند يمكن أن تصل إلى الإصابات فى الولايات المتحدة خلال شهور قليلة، موضحا أن ذلك نتيجة التعداد السكاني الهائل فى الهند، وتوافر الكثافة السكانية.

وأوضح أن الحكومة الهندية تحاول أن تقلل من تلك الإصابات، لافتا إلى أن هناك مشاكل في التجمعات وفتح المحلات التجارية وهي كلها عوامل تساعد على ارتفاع الإصابات هناك.

وأكد أن أكثر من 50% من الإصابات بكورونا مركزة فى خمس ولايات رئيسية بالهند، متابعا أن الاصابات بدأت في الارتفاع أكثر بتلك المناطق والحكومة الهندية تحاول أن تشخيص تلك الحالات وتعزلهم بالمستشفيات.
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