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تاج الدين: كل الشكر والتقدير للكوادر الطبية لما بذلوه فى فترة كورونا.. فيديو

السبت 22/أغسطس/2020 - 01:40 م
الكوادر الطبية
الكوادر الطبية
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آيات أحمد
قال المستشار محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إنه "منذ بداية الأزمة كان هدفنا منع دخول الفيروس لمصر"، مشيرا إلى أن مصر اتخذت جميع الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا خلال عزل المخالطين.


وأضاف المستشار محمد عوض تاج الدين، فى لقاء ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع على فضائية "MBC مصر2"، أنه تم توفير مستلزمات وقاية للأطباء وتدريب الكوادر البشرية للتعامل مع الحلات المصابة بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه تم تحويل المدن الجامعية ومراكز الشباب لمسشفيات عزل بدعم كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى. 


وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسى اتخذ قرارات عاجلة منذ بداية الأزمة لنقل المصريين من مدينة ووهان الصينية لمصر، منوهًا إلى أن أعداد مصابى كورونا فى مصر زادوا فى شهرى مايو ويونيو وكانت تتم متابعة الحالات باستمرار فى فترة العزل المنزلى.


ووجه الشكر والتقدير والاحترام والعرفان لكل الكوادر الطبية التى بذلت قدرات ومجهود فوق طاقة البشر خلال فترة انتشار جائحة كورونا، منوهًا إلى أن هناك أطباء توفوا خلال عملهم فى مستشفيات العزل.


وأشار إلى أن الدولة كانت فى سباق مع الزمن لتوفير جميع المستلزمات للأطقم الطبية وأجهزة التنفس الصناعى.
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