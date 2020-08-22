AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

مشروع كله خير.. تأهيل الترع يواجه البطالة ويعظم الاستفادة من المياه ويحسن البيئة.. الحكومة تخصص ٨.٤ مليار جنيه لتنفيذ ٣٨٣ عملية بطول ٢٩٠٠ كم فى 19 محافظة

السبت 22/أغسطس/2020 - 03:01 م
صدى البلد
Advertisements
أمل مجدي
  • الانتهاء من طرح وتدبير الاعتمادات المالية لـ ٣٨٣ عملية لتأهيل الترع
  • المشروع يهدف إلى توفير الموارد المائية المطلوبة لجميع القطاعات
  • المشروع يُعتبر من المشروعات كثيفة العمالة


تلقى الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا عن حجم الإنجاز في مشروع تأهيل وتبطين الترع، حيث تم طرح وتدبير الاعتمادات المالية لـ ٣٨٣ عملية لتأهيل الترع بطول حوالى ٢٩٠٠ كم ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع.


ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بسرعة الانتهاء من أعمال المشروع القومى لتأهيل الترع المتعبة.


تجدر الإشارة إلى أنه حتى ٢٠ أغسطس ٢٠٢٠، تم الانتهاء من طرح وتدبير الاعتمادات المالية لـ ٣٨٣ عملية لتأهيل الترع بطول حوالى ٢٩٠٠ كم بقيمة تقديرية حوالى ٨.٤ مليار جنيه فى زمام حوالى ١.٢ مليون فدان موزعة على ١٩ محافظة وهى: أسوان - قنا - سوهاج - أسيوط - المنيا - بنى سويف  - الجيزة - الفيوم - القليوبية - المنوفية- الشرقية - الغربية - الإسماعيلية  - الدقهلية - دمياط - البحيرة - دمياط - الإسكندرية - كفر الشيخ.


وكذلك تم الانتهاء من تأهيل عدد من الترع فى محافظات "الشرقية - بنى سويف - أسوان - قنا" بطول حوالى ١٨٠ كم.


وجار حاليا أعمال التأهيل بطول ٤٢٠ كم  فى ١٥ محافظة وهى: "أسوان - قنا - سوهاج - أسيوط - المنيا - الفيوم - الجيزة - القليوبية  - الإسماعيلية - الشرقية - بنى سويف - المنوفية - الدقهلية - البحيرة - الغربية"، وتتم متابعة تنفيذ الأعمال والشركات العاملة والأعمال تسير بصورة مرضية.


وتجدر الإشارة إلى أن تلك الأعمال تأتى فى ضوء خطة الوزارة لتأهيل وتبطين الترع ضمن المشروعات التى يتم تنفيذها لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية ٢٠٣٧، والتى تهدف إلى توفير الموارد المائية المطلوبة لجميع القطاعات المستفيدة من الموارد المائية.

يُذكر أن أعمال التأهيل الجارية سيكون لها مردود اقتصادى واجتماعى ملموس فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها، وستؤدى إلى تحقيق نقلة حضارية فى تلك المناطق وستساهم بشكل كبير فى تحسين البيئة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.


كما أن تنفيذ أعمال تأهيل الترع ستساهم فى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية من خلال ترشيد الاستخدامات المائية وحل مشاكل توصيل المياه في نهايات الترع، والمساهمة فى ضمان وصول المياه لنهايات الترع فى أسرع وقت لتحقيق العدالة فى توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية، كما يعمل ذلك على تقليل تكلفة الصيانة وإزالة الحشائش الدورية للترع، بالإضافة إلى أن هذا المشروع يُعتبر من المشروعات كثيفة العمالة، مما يساعد في تحقيق أهداف الدولة فى القضاء على البطالة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نقلة حضارية.. وزير الري: طرح ٢٠٠ عملية لتأهيل وتبطين الترع فى ١٧ محافظة

ضمن خطة تقديرية بقيمة 2.8 مليار جنيه.. الرى: الانتهاء من تأهيل 41 ترعة بطول حوالى 120 كم

وزيرا الري والصناعة يبحثان آليات لوضع برنامج تمويلي لمشروع التحول إلى نُظم الري الحديث

شهر من الإنجازات.. وزارة الرى تستكمل البنية القومية لتنمية شمال سيناء.. وتنتهي من تأهيل وتبطين الترع والمجاري المائية بطول ١٦٩٢.٨٦ كم

وزير الري: ألبوم مصور لحالة الترع قبل وبعد أعمال التأهيل

رى أسوان تواصل أعمال التأهيل بالمجارى المائية لرفع مستوى الجودة.. صور

ترشيحاتنا

شغل سيد عبد الحفيظ.. ميدو: الأهلي سرب تشكيل القمة غلط

تعليقًا على أغنية حسين الجسمى.. نجيب ساويرس: لقيت الطبطبة وضحكتك فيها كهربا

حكم دفن الميت قرب المغرب.. دار الإفتاء توضح

مستشار الرئيس للصحة: مستمرون فى الإجراءات الاحترازية حتى مارس المقبل.. فيديو

بلاش مضادات حيوية.. أمراض خطيرة يمكن للعسل الأبيض معالجتها

وفاة دينا قطب طبيبة النساء بمستشفى المحلة لإصابتها بكورونا

AdvertisementS

وزيرة الصحة: تراجع ملحوظ فى أعداد مصابي كورونا.. ويجب عدم التراخى مع الوباء

انفراد| جون بولتون مستشار ترامب السابق يتحدث عن حرب مصر ضد الإرهاب وخطورة الوضع في ليبيا

تلقى رشوة جنسية لتسريب الامتحان.. الإدارية العليا تعزل عميد تربية ببنها

تعديلات جديدة على تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك..مفاجأة ثلاثي الوسط

محكمة أمريكية ترفض طلب ترامب وتحدد موعدا عاجلا لفحص سجلاته الضريبية

متاحة لجميع الركاب.. مترو الأنفاق يدعو المواطنين لاستخراج الاشتراكات المدعمة

بعد شبهة تسمم واتهام بوتين.. طائرة إسعاف جوية تنقل زعيم المعارضة الروسية إلى ألمانيا | صور

وداعا يا حبيبي.. نجم ليفربول يسخر من محمد صلاح

فى القمة ١٢٠.. اتحاد الكرة يكشف حقيقة عمل ممر شرفي للاعب الأهلي مؤمن زكريا

شغل سيد عبد الحفيظ.. ميدو: الأهلي سرب تشكيل القمة غلط

دموع مؤمن زكريا على المسرح تغزو قلوب جماهير ونجوم الكرة المصرية.. صور وفيديو

أرخص 5 سيارات زيرو في مصر.. أسعار ومواصفات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أسعار أشهر الموتوسيكلات فى مصر 2020

رسميا.. أول صور للتحفة الفنية رولز رويس داون سيلفر بوليت

بنسخ هايبرد وبنزين.. مواصفات سيارة تويوتا كورولا كروس 2021 الجديدة..فيديو