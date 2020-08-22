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هبة أبو العمايم: إجراءات منظومة الأسر البديلة تتم عن طريق لجنة عليا التى تضم ممثلى جميع الوزارات.. فيديو

السبت 22/أغسطس/2020 - 04:16 م
اللواء هبة أبو العمايم
اللواء هبة أبو العمايم
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شيرين عادل
 قالت هبة أبو العمايم، مستشار وزير التضامن للرقابة والتفتيش، إن الأطفال الموجودين داخل الأسر البديلة  تختلف أعمارهم ما بين حديثى الولادة ، ويوجد من يتجاوز 6 ، أو 7 سنوات . 
 
وأوضحت مستشار وزير التضامن للرقابة والتفتيش، خلال استضافتها ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية DMC ، أن الأطفال الذين تتجاوز أعمارهم 7 سنوات يكون هناك صعوبة فى انتقالهم للأسر فيتم تربيتهم داخل دور الرعاية .

وأشارت   إلى أن معظم الأسر التن تتردد على دور الأيتام  يقبلون على ضم الأطفال حديثى الولادة . 

وأضافت ، أن إجراءات منظومة الأسر البديلة تتم عن طريق اللجنة العليا التى تضم جميع ممثلى وزارات مصر للتواصل وحل العقبات .

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