هبة أبو العمايم: إجراءات منظومة الأسر البديلة تتم عن طريق لجنة عليا التى تضم ممثلى جميع الوزارات.. فيديو

قالت هبة أبو العمايم، مستشار وزير التضامن للرقابة والتفتيش، إن الأطفال الموجودين داخل الأسر البديلة تختلف أعمارهم ما بين حديثى الولادة ، ويوجد من يتجاوز 6 ، أو 7 سنوات .

وأوضحت مستشار وزير التضامن للرقابة والتفتيش، خلال استضافتها ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية DMC ، أن الأطفال الذين تتجاوز أعمارهم 7 سنوات يكون هناك صعوبة فى انتقالهم للأسر فيتم تربيتهم داخل دور الرعاية .





وأشارت إلى أن معظم الأسر التن تتردد على دور الأيتام يقبلون على ضم الأطفال حديثى الولادة .





وأضافت ، أن إجراءات منظومة الأسر البديلة تتم عن طريق اللجنة العليا التى تضم جميع ممثلى وزارات مصر للتواصل وحل العقبات .



