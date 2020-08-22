حملات على تجار الكيف.. ضبط 99 كيلو حشيش و2 طن بانجو خلال أسبوع

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ، على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى.





أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع فى مجال مكافحة المخدرات عن ضبط 786 قضية إتجار فى المواد المخدرة، وضبط خلالها 836 متهم.





وضبط بحوزة المتهمين كمية من مخدر الحشيش، وزنت (99,025 كيلو جرام)، و كمية من نبات البانجو المخدر، وزنت (2771,565 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الهيروين، وزنت (9,461 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الأستروكس، وزنت (10,885 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الفودو، وزنت (1,650 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الأفيون ، وزنت ( 440 جرام)، و (29747) قرص مخدر مختلف الأنواع.









وفى مجال أمن الموانئ تم ضبط 11 قضية تهريب "بضائع – مستحضرات تجميل"، وكذا 52 قضية متنوعة من أبرزها "جنحة مرورية ، دخول الدائرة الجمركية ، نصب".





فى مجال الأمن السياحى تم ضبط 1682 قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها "حيازة آثار- حفر وتنقيب عن الآثار".





وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.



