من داخل مستشفى دار الشفاء.. مريض السمنة المفرطة لـ الرئيس السيسي: ربنا يخليك لمصر.. فيديو وصور

عبر محمود سمير العشري مريض السمنة المفرطة، الذي تبنى الرئيس السيسي حالته وأمر بعلاجه على نفقة الدولة، عن خالص شكره وتقديره للسيد الرئيس على مواقفه الإنسانية.





وقال العشري لـ "صدى البلد" من داخل مستشفى دار الشفاء التى أمر الرئيس بنقله إليها صباح اليوم: " لم أتخيل أن يتم الاستجابة لطلبي بهذه السرعة، ولا أملك غير الدعاء لسيادة الرئيس "ربنا يخليه لمصر ويحميه للبلد".





وكانت وزيرة الصحة د.هالة زايد قد أعلنت أمس أنه تم نقل المواطن محمود سمير الذي يعاني من السمنة المفرطة ويبلغ من العمر 35 عاما من منزله بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية إلى مستشفى دار الشفاء لبدء برنامج العلاج على نفقة الدولة وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.







من جانبها كشفت زوجة المريض لـ صدى البلد عن سرعة استجابة مؤسسات الدولة للاستغاثة التي أطلقوها عبر إحدى وسائل الإعلام، وأوضحت أنه فور نشر الاستغاثة تواصلت معاها وزارة الصحة، ولم تستغرق إجراءات النقل من منزل المريض إلى مستشفى دار الشفاء أكثر من أربعين دقيقة.





وعبرت زوجة المريض عن خالص شكرها وتقديرها لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وصفته بالأب الروحي لكل المصريين، لافتة إلى أن الرئيس هو الدرع الآمن للشعب المصري.



