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تعليم

تخفيض نسبة قبول الثانوية العامة بمدارس شمال سيناء إلى 235 درجة

السبت 22/أغسطس/2020 - 02:55 م
مدارس شمال سيناء
مدارس شمال سيناء
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احمد صالح
قرر اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ  شمال سيناء ، علي تخفيض نسبة القبول لطلبة الشهادة الاعدادية في الصف الاول الثانوي  المرحلة الثانوية بواقع 5 درجات. 

فيما اكد حمزة رضوان وكيل مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء ، ان نسبة القبول للاول ثانوى عام هذا العام بعد التخفيض هو 235 درجة لجميع المدارس .

وقال رضوان، إنه يستثني من القرار مدرستى عمرو شكرى بنيين ومدرسة احمد عسكر بنات بسبب الكثافة بهما ، حيث سيكون القبول من 240 درجه

وأضاف ان المحافظ صدق كذلك على تخفيض سن القبول بالصف الأول الإبتدائي بإدراتي الحسنه ونخل ليصبح خمس سنوات وسته أشهر ، بشرط ان يكون ولي الأمر وشهادة ميلاد الطفل من المقيمين بمدينتي الحسنه أو نخل.

وأكد  انه يجري التجهيز لاستقبال العام الدراسي الجديد بعمل صيانة المباني والأثاث ودورات المياه وتطهير الخزانات.

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