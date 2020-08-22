تخفيض نسبة قبول الثانوية العامة بمدارس شمال سيناء إلى 235 درجة



فيما اكد حمزة رضوان وكيل مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء ، ان نسبة القبول للاول ثانوى عام هذا العام بعد التخفيض هو 235 درجة لجميع المدارس .



وقال رضوان، إنه يستثني من القرار مدرستى عمرو شكرى بنيين ومدرسة احمد عسكر بنات بسبب الكثافة بهما ، حيث سيكون القبول من 240 درجه



وأضاف ان المحافظ صدق كذلك على تخفيض سن القبول بالصف الأول الإبتدائي بإدراتي الحسنه ونخل ليصبح خمس سنوات وسته أشهر ، بشرط ان يكون ولي الأمر وشهادة ميلاد الطفل من المقيمين بمدينتي الحسنه أو نخل.



وأكد انه يجري التجهيز لاستقبال العام الدراسي الجديد بعمل صيانة المباني والأثاث ودورات المياه وتطهير الخزانات.



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وأكد انه يجري التجهيز لاستقبال العام الدراسي الجديد بعمل صيانة المباني والأثاث ودورات المياه وتطهير الخزانات.اقرا ايضا..