محافظ شمال سيناء: يحق لأي مصري الاستثمار داخل المحافظة دون أى شروط.. فيديو

أكد اللواء محمد عبد الفضيل محافظ شمال سيناء، أ ن الأوضاع الأمنية مستقرة بالمحافظة؛ مشيرا إلى أن أنفاق الإسماعيلية وجنوب بورسعيد أحدثت طفرة كبيرة جدًا فى محاور التنمية المختلفة بالمحافظة.





وأضاف محافظ شمال سيناء، خلال لقاء ببرنامج " صباحك مصرى" المذاع على فضائية " MBC مصر2"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بالتنمية فى سيناء بشكل عام وفى المحافظة بشكل خاص.





وتابع أنه من المخطط زراعة 700 ألف فدان فى سيناء، ويحق لأى مواطن التقدم للمزاد لشراء الاراضى وزراعتها، مشيرًا إلى أن محور التنمية الاجتماعية من أهم الملفات التى نعمل عليها في المحافظة.



