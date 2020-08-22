رفضا لتمويل الإخوان والإرهاب.. استقالة جماعية بهيئة تدعمها قطر في بريطانيا

كشفت صحيفة "التايمز" البريطانية اليوم، السبت، عن تقديم مجلس أمناء هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية في بريطانيا التي تدعمها قطر، والمدرجة على لائحة الإرهاب بالإمارات، استقالة جماعية.





ولفتت الصحيفة إلى أن القرار يأتي بعد أن استخدم أحد أعضاء الهيئة تعابير معادية للسامية، وتمجيد إرهاب تنظيم الإخوان الإرهابي.





وقالت الصحيفة إن هذه المرة الثانية في شهر واحد التي تواجه المنظمة الإغاثية العالمية تدقيقًا على خلفية تعليقات نارية من أحد أعضاء مجلس أمنائها.





ويصنف الاتحاد الأوروبي وبريطانيا "كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لـ"حماس" كمنظمة إرهابية محظورة منذ عام 2001.





وغالبًا ما واجهت الهيئة اتهامات بروابط إخوانية، وعندما اتهمتها الحكومة الألمانية العام الماضي بـ"علاقات قوية" بـ"جماعة الإخوان"، ردت بأن الإدعاء "خاطئ ولا أساس له".



