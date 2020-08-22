تعليم البحيرة: انتظام سير امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة فى يومها الأول دون شكاوى

أكد الدكتور محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، انتظام سير امتحانات الثانوية العامة الدور الثانى والتى بدأت اليوم السبت الموافق 22/8 وتستمر حتى الأربعاء الموافق 2/9/2020، موضحًا أن الامتحانات تسير وفقا للإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين الامتحانات وأوراق الأسئلة والإجابة ومقار لجان الثانوية العامة، وكذا خطة تأمين الطلاب صحيا ووقائيا ضد فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى التصدى بقوة وحزم للغش بكل أشكاله وأنواعه وعدم حيازة التليفونات المحمولة للطلاب أو العاملين باللجان.











أشار وكيل الوزارة إلى أن تم تنفيذ كل التعليمات الخاصة بضرورة حضور الطلاب قبل بدء الامتحان بساعتين الساعة 8 صباحًا والصعود للجان الفرعية فى تمام الساعة 10 صباحًا، على أن يتم توفير أماكن مفتوحة بالدور الأرضى لانتظار الطلاب ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب، والحفاظ على التباعد أثناء التوافد على لجان الامتحان وتجهيز سلة قمامة حديد يترك بها الكمامات التى يحضر بها الطالب للجنة والتخلص منها عن طريق المختصين وتسليمه الكمامة الخاصة به كل يوم والتأكد من استلام الطلاب لأدوات التعقيم وأن يتم توزيع كراسات البوكليت على الطلاب.





وأوضح "سعد"، أن قام رئيس اللجنة بنقل كل التعليمات اللازمة للتعامل مع الطلاب وأوراق الإجابة للملاحظين والتأكد من سلامة صناديق الأسئلة، وكيفية التعامل داخل اللجنة وكذلك الحرص على معرفة تشكيل اللجان الفرعية.





وأشار وكيل الوزارة إلى أن انتهت أولى أيام الامتحانات وسط حالة من الهدوء، لافتًا إلى أن أدى الطلاب الامتحان فى مادة اللغة العربية.





ويذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين الامتحان فى اليوم الأول 297 طالبا وطالبة قاموا بأداء الامتحان فى 19 لجنة وتغيب منهم 42 بنسبة حضور بلغت 86%.