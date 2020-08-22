رسالة الفن مش بسيطة.. مجدي الهواري: مؤمن زكريا حبيب القلوب ودي أقل حاجة نقدره بيها

أشاد المنتج والمخرج مجدي الهواري، بموقف الفنان أحمد عز، مع اللاعب مؤمن زكريا، وذلك من خلال حسابه الرسمي على تطبيق "الفيسبوك".





قال مجدي الهواري:" صباح الخير .. في كلمتين من قلبي عايز اقولهم ياجماعة .. اولا: عن الانسانية الحقيقة انا متفأل لان الناس لسه عندها استعداد تتحمس وتشارك وتتفاعل في اي حاجة فيها فعل وعمل انساني ، بس مستغرب ان بعض الناس شايفة الموضوع جديد علي الفن .. لا خالص ! ياجماعة ده هو ده دور #الفن .. لانه ببساطة هو #الحياة والحياة من غير الانسانية مش حياة".





وتابع قائلًا: "ياريت نتذكر ان رسالة الفن مش بسيطة وسهلة زي مابعض الناس فاكرة لا دية ضرورية ومهمة جدا لانها بختصار واجبة الحدوث وبتحرك قلوب ومسئولة عن اسعاد الناس وتقديرهم ..والحمد لله اهو كان مبسوط امبارح وسعيد بالعرض وتكريمه يبقي كده جون لينا الحمد لله".





وأضاف :" يعني بعد موقف امبارح اللي هو واجب علينا للنجم #مؤمن_ذكريا لما اتحاد الكورة يقرر يعمل ممر شرفي له في مبارك القمة النهارده بعد اللي حصل امبارح !! كده احنا عملنا دورنا .. ده دور الفن ياجماعة بس اللي يفهم .. ثانيا : الحراق #مؤمن_ذكريا .. حبيب القلوب . والله ده اقل حاجة نقدره بيها .. قلوبنا معاه كانت بتتقطع امبارح عليه .. ربنا يشفيه ويرجعه تاني يمتع جمهوره وكلنا ندعيله".



