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فن

رسالة الفن مش بسيطة.. مجدي الهواري: مؤمن زكريا حبيب القلوب ودي أقل حاجة نقدره بيها

السبت 22/أغسطس/2020 - 02:55 م
مجدي الهواري
مجدي الهواري
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آيه عاطف - محمد نحلة
أشاد المنتج والمخرج مجدي الهواري، بموقف الفنان أحمد عز، مع اللاعب مؤمن زكريا، وذلك من خلال حسابه الرسمي على تطبيق "الفيسبوك".

قال مجدي الهواري:"  صباح الخير .. في كلمتين من قلبي عايز اقولهم ياجماعة .. اولا: عن الانسانية الحقيقة انا متفأل لان الناس لسه عندها استعداد تتحمس وتشارك وتتفاعل في اي حاجة فيها فعل وعمل انساني ، بس مستغرب ان بعض الناس شايفة الموضوع جديد علي الفن .. لا خالص ! ياجماعة ده هو ده دور #الفن .. لانه ببساطة هو #الحياة والحياة من غير الانسانية مش حياة".

وتابع قائلًا: "ياريت نتذكر ان  رسالة الفن مش بسيطة وسهلة زي مابعض الناس فاكرة لا دية ضرورية ومهمة جدا لانها بختصار واجبة الحدوث وبتحرك قلوب ومسئولة عن اسعاد الناس وتقديرهم ..والحمد لله اهو كان مبسوط امبارح وسعيد بالعرض وتكريمه يبقي كده جون لينا الحمد لله".

وأضاف :"يعني بعد موقف امبارح اللي هو واجب علينا للنجم #مؤمن_ذكريا  لما اتحاد الكورة يقرر يعمل ممر شرفي له في مبارك القمة النهارده بعد اللي حصل امبارح !! كده احنا عملنا دورنا .. ده دور الفن ياجماعة بس اللي يفهم .. ثانيا : الحراق #مؤمن_ذكريا .. حبيب القلوب . والله ده اقل حاجة نقدره بيها .. قلوبنا معاه كانت بتتقطع امبارح عليه .. ربنا يشفيه ويرجعه تاني يمتع جمهوره وكلنا ندعيله".

بينما إختتم حديثه قائلًا :"كل فرقة علاء الدين امبار ح كانت بتعمل دورها في المجتمع برسالة حب من الفن المصري الي الانسانية .. اطمنت اننا لسه عايشين والله ياجماعة لما الناس قامت تصقف ربع ساعة علشان بتقدر #مؤمن_ذكريا وقلوبها معاه حاجة جميلة من #جمهور واعي مثقف محب للفن ويقدر الاخر الفنان   تحياتي له وتحياتي لكل اعضاء فرقة علاء الدين اطمنت علي قلوبكم كل فرقة #علاء_الدين  لما بكيتم  اتقطعت قلوبنا .. الحمدلله علي نعمة الاحساس .شكرًا فرقة علاء الدين ربنا يجعل ديمًا قيمة الانسانية في قلوبكم وتكونوا ديما سفراء الفن المصري .. ثالثا :وشكرًا للنجم احمد_زاهر .. حضوره والكلام الحلو اللي قاله عن العرض .. تحية منا وحب واحترام وتقدير منا".
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