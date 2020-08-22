جريمة كراهية بالعصا.. أمريكي من أصول مصرية يتعرض للاعتداء وشرطة نيويورك تحقق

نشرت وسائل الإعلام الأمريكية اليوم السبت تفاصيل جريمة كراهية جديدة وقعت بجزيرة ستاتين فى نيويورك ضد أمريكي من أصول مصرية عمره 18 عامًا.





وأوضح الإعلام الأمريكي أن جريمة الاعتداء تمت بعصى بيسبول من جاره البالغ من العمر 41 عامًا، بعد خلاف حول أماكن السيارات.





ووصف مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية "كير"، الاعتداء على الشاب ذي الأصول المصرية طارق السيد، بأنه "هجوم معادي للمهاجرين والعرب، ودوافعه عنصرية".





وقال أحمد محمد المدير القانوني لفرع المنظمة في نيويورك في بيان، إن "هذا الهجوم الوقح على مراهق مقلق، وليس له مكان في مدينتنا"، "لا ينبغي مهاجمة أي شخص أو العيش في خوف بسبب عرقه.





وبحسب "كير"، فقد هدد المهاجم بقتل طارق السيد وأصدقائه، أثناء انتظارهم للشرطة، مستخدما عدة شتائم معادية للعرب، مكررًا عبارة "عد إلى بلدك".





ووفقًا لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية "كير"، فقد كسر ذراع طارق السيد في الحادث وأصيب بجروح في الرأس.





واعتقلت شرطة نيويورك جار طارق، إميليو لوبيز البالغ من العمر 41 عامًا، واتهمته بالاعتداء من الدرجة الثانية، وحيازة سلاح من الدرجة الرابعة، والتحرش.





وأوضحت "كير" في نيويورك على لسان ممثلها القانوني، أنها تريد التحقيق في الهجوم باعتباره "جريمة كراهية"، وأضاف أحمد محمد أن "إن شرطة نيويورك والمدعي العام ملتزمان بالنظر في جميع الأدلة أثناء التحقيق، عند اتهام المشتبه به"، مؤكدًا أن "هناك عدد كبير من الأدلة التي تدعم التحقيق في القضية باعتبارها جريمة كراهية".