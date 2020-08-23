صحة البرلمان تكشف سبب تراجع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا

كشف النائب سامى المشد ، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان عن سبب تراجع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا فى مصر خلال الفترة الحالية.





وأشار المشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن فيروس كورونا بدأ يضعف ، كما أن تراجع أعداد الإصابات والوفيات بكورونا بسبب مجهود الحكومة بالتعاون مع وزارة الصحة.





وأكد أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان أن توجيهات الحكومة بإتباع الإجراءات الإحترازية اللازمة كانت سبب فى تراجع الإصابات والوفيات بكورونا والتى تمثلت فى ارتداء الكمامات ومراعاة التباعد الإجتماعى.



