أهالي دير البرشا بملوي: نعاني من مشكلات ضعف مياه الشرب وتراكم القمامة والتعديات.. ورئيس المركز يشكل لجنة للحل

يعاني اهالي مجلس قروى دير البرشا بمركز ملوى جنوب المنيا من نقص بعض الخدمات في قطاعات الانارة والنظافة وضعف المياة والتعديات على املاك الدولة وسوء رغيف الخبز وعدم تواجد أطباء بالوحدات الصحية.





ومن جانبه قرر اللواء احمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى تشكيل لجنة من التفتيش المالى والادارى وادارات الأملاك والتموين والصحة استجابتا لشكوي المواطنين والذين يتضررون من نقص بعض الخدمات في قطاعات الانارة والنظافة وانقطاع المياة والتعدي على املاك الدولة وسوء رغيف الخبز واهمال بالوحدات الصحية .





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حيث قررت اللجنة أنه بخصوص شكوى ضعف المياه بالقريه تم المرور والفحص لمحطة مياة قرية دير ابو حنس وتبين أن محطه المياه تعمل بكامل قوتها وكافيه لدائره الوحده وان ضغط المياه بالمحطة بقوة 100 لتر في الثانيه .





وبخصوص شكوى تراكمات القمامه بجوار مقر الشؤون الاجتماعيه تبين بالفعل وجود قمامة ولكن هي عباره عن نقطه تجميع للقمامة وبيتم رفعها يوميا وتم اعطاء تعليمات للوحده المحليه لتغيير نقطه تجميع القمامه بهذا المكان .





وبخصوص شكوى تعدي علي املاك الدوله امام كنيسه العذراء تبين انه بالفعل وجود تعدي بعمل مدفن ووجود بعض تشوينات البلوك والرمل وتم عمل حملة بازاله التعدي ورفع كافة التشوينات وحررت محاضر للمخالفين





أما بالنسبه لشكوى سوء حاله رغيف الخبز بقرية دير ابوحنس تم عمل حملات تموينية من قبل اداره التموين وتم تحرير 24 محضر لبعض المخابز البلدية المخالفة وجاري تنفيذ عدة حملات اخرى .





وبخصوص شكوى وجود اهمال بالوحدات الصحية تم فحص الشكوى من قبل التفتيش المالى والادارى والادارة الصحية على الوحدات الصحيه تم احاله 22 طبيب وممرض واداري لجهات التحقيق .





وبخصوص طلب عمل كوبري وتصفيح مصرف فرع 3 بدير ابو حنس تبين بأن هذا الامر ليس من اختصاص الوحدة المحلية ولكن هو من اختصاص هندسه صرف ملوي وتم مخاطبه هندسه الصرف بملوي لعمل مذكره بهذا الشان من قبل الوحده المحليه .





أما بالنسبه لانارة منطقه كنيسه الانبا كراس تبين ان هذه المنطقه الموجود بها الكنيسه في ارض تعمير صحاري و خارج التنظيم .



