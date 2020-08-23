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برلمان

نائب: تراجع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا يعود لاتباع المواطنين الإجراءات الاحترازية

الأحد 23/أغسطس/2020 - 02:02 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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معتز الخصوصى
قال النائب محمد الشورى ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن تراجع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا بسبب اتباع المواطنين للإجراءات الإحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار الشورى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن أغلب الحالات المصابة بفيروس كورونا بدأت عمل حجر منزلى فى المنزل ، وكانوا يتلقون بروتوكول العلاج من وزارة الصحة.

وتابع عضو لجنة الصحة بالبرلمان : نتمنى أن تنتهى ازمة فيروس كورونا سريعا ، فى ظل تراجع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال الفترة الحالية.

واختتم: عودة صلاة الجمعة فى المساجد يوم الجمعة القادمة يعتبر بمثابة مؤشر قوى على تراجع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا وأن الفيروس بدأ ينحصر.
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