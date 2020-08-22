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رياضة

بيراميدز: لا نفاوض لاعبين عقودهم ممتدة مع أنديتهم إلا من خلال الطرق الشرعية

السبت 22/أغسطس/2020 - 03:10 م
ممدوح عيد
ممدوح عيد
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حسن العمدة
أكد المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز أن كل ما يتردد حول دخول الإدارة في مفاوضات مؤخرا مع لاعبين ومدربين مرتبطين بعقود مع أنديتهم في الدوري المصري أمر غير صحيح،مشيرا إلى أن كل ما تردد ليس له أساس لها من الصحة.

وقال عيد إن نادي بيراميدز واضح في تعاملاته مع جميع الأندية ويرفض الزج بإسمه في أخبار لا تمت للواقع بصلة وهدفها استدعاء روح المؤامرة على أندية كبيرة بعينها بغرض الوقيعة مع الأندية المصرية التي يقدرها نادي بيراميدز جميعا.

أوضح ممدوح عيد أن نادي بيراميدز في إطار الاحترام والتعامل الراقي مع جميع الأندية، والتعامل باحترافية وفقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، لا يتفاوض مع لاعبين عقودهم ممتدة مع أنديتهم إلا من خلال الطرق الشرعية والتواصل مع الأندية، وحال رغب بيراميدز في التعاقد مع لاعب عقده ممتد سيعلم ناديه مباشرة من مسئولي بيراميدز بعيدا عن التسريبات والأخبار المغلوطة، وموضحا أن النادي يعلن عن صفقاته بنفس الطريقة المتبعة دائما بعيدا عن الشائعات وتسريب الأخبار الذي يظهر دائما أنه غير صحيح، موضحا أن بيراميدز مستقر فنيا ولا يفاوض مدربين حاليا مع وجود مدير فني قدير وهو الكرواتي أنتي تشاتشيتش في منصبه بالفريق.

وناشد المدير التنفيذي لبيراميدز،وسائل الإعلام الالتزام بمراعاة المهنية، موضحا أن النادي لن يلتفت مجددا لتلك الأخبار المغلوطة ولن ينجرف للرد عليها مرة أخرى ولن يحيد عن مساره وتركيزه في عمله للرد على تلك الشائعات التي تفتقر لأدنى أنواع المصداقية والنزاهة، سواء بغرض يحدث يوميا في عالم كرة القدم بتلميع بعض الوكلاء للاعبيهم ومحاولة زيادة أسعارهم السوقية، أو بهدف تشويه صورة النادي ومحاولة ضرب استقراره، في الوقت الذي يجب على الجميع أن يتعامل مع بيراميدز بوصفه ممثل مصر الوحيد في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية للأندية، والذي يحتاج للدعم من أجل تحقيق الحلم وحصد لقب كأس البطولة للشعب المصري كله بمختلف انتماءاته، بعد أن نجح في الوصول لنصف النهائي في مشاركته التاريخية الأولى قاريا.
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