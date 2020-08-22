عميد زراعة عين شمس: إجراءات احترازية مشددة لاستقبال طلاب الثانوية العامة مع بدء تنسيق المرحلة الأولى

افتحت صباح اليوم ٢٢ أغسطس معامل التنسيق الالكتروني بجامعة عين شمس ابوابها لاستقبال طلاب المرحلة الاولي للتنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعى ٢٠٢٠ /٢٠٢١ وسط تطبيق إجراءات احترازية وقائية.
وقال الدكتور احمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس خلال تصريحاته لـ صدي البلد إنه تم توفير المطهرات والقفزات والكمامات بالاضافة لتقليص عدد الأجهزة لتصل إلى النصف لضمان التباعد بين الطلاب.
وأضاف الدكتور احمد أنه تم توفير مكان مجهز لاستقبال الطلاب وأولياء الأمور، كما تم التنسيق بين العلاقات العامة والأمن لتنظيم الدخول والخروج للطلاب لضمان سير العمل بصورة جيدة وان يسمح لشخص واحد فقط مع الطالب بالدخول الي مقر الكلية.
كانت جامعة عين شمس استعدت لإستقبال طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم بحوالي 13 معمل بكليات الحاسبات والمعلومات والآداب داخل الحرم الجامعى بالعباسية، وكلية الزراعة بشبرا الخيمة، وكلية البنات بمصر الجديدة، وكلية الهندسة بعبده باشا فى العباسية، فضلًا عن معامل المدينة الجامعية طلبة بالعباسية.