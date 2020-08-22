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بحجم الخنفساء.. أصغر روبوت في العالم.. شاهد

السبت 22/أغسطس/2020 - 03:15 م
الروبوت
الروبوت
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نورهان رأفت
عرضت فضائية العربية تقريرا لـ أصغر روبوت بالعالم، وهو على شكل حشرة الخنفساء، والذي يعمل عليه باحثون في جامعة كاليفورنيا .

وأَشار التقرير، إلى أن الروبوت على شكل خنفساء طولها 15 ملم، ويعمل على الميثانول، ويحمل أغراضا مختلفة.

ولفت إلى أن الروبوت يستخدم نظاما عضليا صناعيا للزحف والتزحلق، ويخزن طاقة أكثر بـ 10 مرات من بطارية نفس الكتلة.

والغريب أن الروبوت على الرغم من حجمه، يستطيع أن يحمل أشياء بضعف وزنه، لمدة تصل إلى ساعتين.

كما اختبر الباحثون الروبوت على الأسطح المختلفة، ووجدوا أنه في المستقبل، يمكن استخدامه في عمليات الإنقاذ بعد الكوارث، وفي مجالات التلقيح الصناعي، والمراقبة البيئية.
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