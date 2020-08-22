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أخبار العالم

فضيحة جديدة لـ تميم وأردوغان.. سفير إسرائيل السابق في الدوحة يكشف خداع قطر وتركيا

السبت 22/أغسطس/2020 - 04:26 م
تميم وأدوغان
تميم وأدوغان
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سمر صالح
كشف دبلوماسي إسرائيلي سابق، فضيحة جديدة لـ أمير قطر تميم بن حمد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان تضمن قيام الدوحة وأنقرة بخداع الدول العربية والإسلامية.
 
كشف عضو الكنيست الإسرائيلي إيلي أفيدار، وسفير إسرائيل السابق في قطر عن أسلوب الخداع الذي تنتهجه الدوحة في إخفاء علاقاتها بتل ابيب، التي تعود إلى ما قبل عام 1995.

وأوضح أفيدار، الذي عمل سفيرًا لـ إسرائيل في الدوحة من 1999 إلى 2001، أن صادف وجوده هناك عام 2000 انعقاد مؤتمر للدول الإسلامية، مشيرًا إلى أن قطر كذّبت على كل الدول الإسلامية، وقالت إنها أغلقت المكتب الإسرائيلي لديها، وطلبت منه الصمت قليلًا، ويكون بمنزله، وتبقى السفارة مقفلة".

وأضاف: "أن الأمر المثير للضحك هو قيام قطر بمهاجمة أى دولة تسعي لفتح علاقات مع إسرائيل، بشكل مباشر وتقوم قناة الجزيرة بمهاجمة هذه الدولة "، منوهًا بأن "قطر تحاول حل مشاكلها كعادتها عن طريق أي مجموعة إرهابية تؤيدها مثل جبهة النصرة، حماس، الإخوان المسلمين".

وتابع أفيدار قائلًا "تركيا، لها سفارة فى إسرائيل، وتتحايل على تل ابيب لتغذية العلاقات الاقتصادية، بهدف العودة لبطولة الإمبراطورية العثمانية".
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