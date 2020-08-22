شفاء 4 حالات جديدة بمستشفى النجيلة مصابة بفيروس كورونا





أكد الدكتور محمد أبو طالب مدير مستشفى النجيلة ، علي تعافى 4 حالات كورونا جديدة جميعهم من محافظة مطروح بعد تحول نتيجة التحليل من ايجابية لسلبية وتم توجيههم إلى عزل أنفسهم لمدة 14 يوما آخر كإجراء احترازي.





وأضاف أن إجمالى عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد داخل المستشفى 24 حالة، لافتا إلى إنها تتلقى الرعاية والعلاج اللازم .









وأكد الدكتور محمد على رئيس مجلس ادارة مستشفى النجيلة أنه فور وصول حالات جديدة للمستشفى يتم التعامل معها من خلال أطقم طبية محددة لكل على حدة وتكون مكلفة بمتابعة تطور الحالة واستجابتها للعلاج.





وأضاف أن جميع العاملين بمستشفى العزل بالنجيلة في حالة استنفار لمحاربة الفيروس وتقديم الرعاية الصحية للمصابين .



