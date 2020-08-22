AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

شفاء 4 حالات جديدة بمستشفى النجيلة مصابة بفيروس كورونا

السبت 22/أغسطس/2020 - 03:20 م
صدى البلد
Advertisements
ايمن محمود

أكد الدكتور محمد  أبو طالب مدير مستشفى النجيلة، علي تعافى 4 حالات كورونا جديدة جميعهم من محافظة مطروح بعد تحول نتيجة التحليل من ايجابية لسلبية  وتم توجيههم إلى عزل أنفسهم لمدة 14 يوما آخر كإجراء احترازي.

وأضاف أن إجمالى عدد الحالات  المصابة بفيروس كورونا المستجد داخل المستشفى 24 حالة، لافتا إلى إنها تتلقى الرعاية والعلاج اللازم  .


وأكد الدكتور محمد على رئيس مجلس ادارة مستشفى النجيلة أنه فور وصول حالات جديدة للمستشفى يتم التعامل معها من خلال أطقم طبية محددة لكل على حدة وتكون مكلفة بمتابعة تطور الحالة واستجابتها للعلاج.

وأضاف أن جميع العاملين بمستشفى العزل بالنجيلة في حالة استنفار   لمحاربة الفيروس   وتقديم الرعاية الصحية للمصابين .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لأول مرة بعزل النجيلة..نجاح إجراء غسيل كلوى لمريض كورونا ..صور

شفاء 12 حالة كورونا ودخول 10 إصابات جديدة إلى مستشفى العزل في النجيلة

أول مستشفى عزل في مصر والشرق الاوسط.. ماذا قدمت «النجيلة» لمرضى كورونا في 5 أشهر

مواجهة مرض مجهول.. أسرار وكواليس 5 أشهر من العزل داخل مستشفى النجيلة لمحاربة فيروس كورونا

ممرض بمستشفى النجيلة يكشف تفاصيل تعامله مع أول حالة إصابة بكورونا فى مصر.. فيديو

محافظ مطروح يكرم مديري مستشفى النجيلة السابق والحالى لدورهم فى مواجهة كورونا

ترشيحاتنا

شغل سيد عبد الحفيظ.. ميدو: الأهلي سرب تشكيل القمة غلط

انتى الحياة.. عمر الشناوي يحتفل بعيد ميلاد زوجته

جريمة تهز إسرائيل.. شاهد| غضب شعبي وتنديد رسمي بعد اغتصاب 30 رجلا لفتاة قاصر

من داخل مستشفى دار الشفاء.. مريض السمنة المفرطة لـ الرئيس السيسي: ربنا يخليك لمصر.. فيديو وصور

ابعد عن الفيشة.. خطأ شائع ترتكبه يشعل الحرائق بمنزلك.. فيديو

وزيرة الصحة: تراجع ملحوظ فى أعداد مصابي كورونا.. ويجب عدم التراخى مع الوباء

AdvertisementS

وزيرة الصحة: تراجع ملحوظ فى أعداد مصابي كورونا.. ويجب عدم التراخى مع الوباء

انفراد| جون بولتون مستشار ترامب السابق يتحدث عن حرب مصر ضد الإرهاب وخطورة الوضع في ليبيا

تلقى رشوة جنسية لتسريب الامتحان.. الإدارية العليا تعزل عميد تربية ببنها

تعديلات جديدة على تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك..مفاجأة ثلاثي الوسط

محكمة أمريكية ترفض طلب ترامب وتحدد موعدا عاجلا لفحص سجلاته الضريبية

متاحة لجميع الركاب.. مترو الأنفاق يدعو المواطنين لاستخراج الاشتراكات المدعمة

بعد شبهة تسمم واتهام بوتين.. طائرة إسعاف جوية تنقل زعيم المعارضة الروسية إلى ألمانيا | صور

وداعا يا حبيبي.. نجم ليفربول يسخر من محمد صلاح

فى القمة ١٢٠.. اتحاد الكرة يكشف حقيقة عمل ممر شرفي للاعب الأهلي مؤمن زكريا

شغل سيد عبد الحفيظ.. ميدو: الأهلي سرب تشكيل القمة غلط

دموع مؤمن زكريا على المسرح تغزو قلوب جماهير ونجوم الكرة المصرية.. صور وفيديو

القمة 120.. كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أسعار أشهر الموتوسيكلات فى مصر 2020

رسميا.. أول صور للتحفة الفنية رولز رويس داون سيلفر بوليت

بنسخ هايبرد وبنزين.. مواصفات سيارة تويوتا كورولا كروس 2021 الجديدة..فيديو