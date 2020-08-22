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محافظات

شرم الشيخ تستضيف منتدى فنون شباب العالم في دورته الثالثة

السبت 22/أغسطس/2020 - 04:15 م
صدى البلد
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ايمن محمد





تستضيف مدينة شرم الشيخ "أرض السلام" في جنوب سيناء منتدى فنون شباب العالم، خلال الفترة من 12 إلى 18 نوفمبر المقبل، برعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وبمشاركة 100 فنان من 40 دولة حول العالم، من الشباب المتميزين فنيًا من مختلف الفنون، مع دعوة بعض كبار فناني العالم المشهورين.

وقال الفنان التشكيلي، محمد حميدة، مؤسس أوستراكا للفنون، ومنظم المنتدى، إنه جاري حاليًا الاستعداد الكبير لتنظيم الدورة الثالثة من منتدى فنون شباب العالم بشرم الشيخ فى الفترة من 12 إلى 18 نوفمبر المقبل، مؤكدًا على أهمية إقامة هذا الحدث الكبير والذي ينتظره فنانين العالم سنويًا خاصة أن مهرجانات العالم الآن متوقفة خوفًا من فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن الاستثمار فى الثقافة والفنون نستطيع من خلاله أن نوصل رسالة للعالم أن مصر بخير وسلام، لافتًا إلى أن هذا المنتدى يأتى بعد النجاح الذى شهدته الدورة الأولى والثانية آخر عامين، وتأكيدًا لتوجيهات الرئيس السيسى، نحو الاهتمام بمختلف الفنون والمبدعين من شباب العالم.

وأضاف، "حميدة"، أن شرم الشيخ تتمتع بجو صحى لجهود قيادات المحافظة، ووزارة الصحة ووزارة السياحة بإتباع جميع الإجراءات الاحترازية حتى وصلت شرم الشيخ إلى "صفر كورونا"، وشجع ذلك جميع الفنانين فى رغبتهم فى الحضور والاستمتاع بجنوب سيناء السياحية، مشيرًا إلى أنه سوف يتم اتباع جميع الإجراءات الاحترازية بالسلامة الصحية خلال تنظيم المهرجان.
ومن المقرر أن يضم الملتقى ضمن فعالياته، مهرجان للرسم والتشكيل على قوارب التزحلق على الأمواج من نخبة من المبدعين من دول العالم، وورشة لفنون أطفال المدارس من القاهرة وشرم الشيخ، بالإضافة إلى أكبر ورشة فنون تشكيلية لـ 100 فنان تشكيلى ومنها ورش الرسم على المراكب والسيرف بورد والتصوير والرسم.

ومن المقرر أن يُقام حفل ختام للمنتدي بتنظيم معرض الفنون التشكيلية للأعمال التى نفذت فى الورش طوال فترة المهرجان مع تكريم ضيوف المنتدي من كبار الفنانين حول العالم، بحضور قيادات محافظة جنوب سيناء وضيوف الشرف، بالإضافة إلى أهداء محافظة جنوب سيناء مجسمات فنية لتزيين مدينة شرم الشيخ بأعمال فنية عالمية.
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شرم الشيخ تستضيف منتدى فنون شباب العالم في دورته الثالثة
شرم الشيخ تستضيف منتدى فنون شباب العالم في دورته الثالثة
شرم الشيخ تستضيف منتدى فنون شباب العالم في دورته الثالثة
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