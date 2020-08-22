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التضامن تكشف أعداد أطفال منظومة الأسر البديلة و3 شروط لكفالة الطفل.. هبة أبو العمايم: الغالبية تضم حديثى الولادة

السبت 22/أغسطس/2020 - 04:30 م
وزارة التضامن
وزارة التضامن
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شيرين عادل


استضاف برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية DMC اليوم، السبت، اللواء هبة أبو العمايم، مستشار وزير التضامن للرقابة والتفتيش للتحدث حول أعداد الأطفال بمنظومة الأسر البديلة، وشروط الكفالة.


وجاءت أهم تصريحاتها كالتالى: 

أكدت هبة أبو العمايم، مستشار وزير التضامن للرقابة والتفتيش، أن عدد الأطفال المكفولين داخل نطاق الأسر البديلة 11500 طفل.


وقالت مستشار وزير التضامن للرقابة والتفتيش، خلال استضافتها ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية DMC، إن إجمالى هؤلاء الأطفال موجودون داخل نطاق أسرة بعقود كفالة. 


وأضافت أن إجمالى الأطفال المكفولين داخل نطاق الأسر البديلة والمتواجدين خارج مصر يبلغ 200 طفل تتم متابعتهم من الخارجية المصرية، موضحة أن وزارة التضامن تتخذ إجراءات جديدة في إطار تعديلات اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الطفل والخاصة بمتابعة هؤلاء الأطفال خارج البلاد.


وأوضحت أن هناك 900 طلب يتم فحصها فى الوقت الحالى كانت مؤجلة لحين إجراء التعديلات اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الطفل.


قالت هبة أبو العمايم، مستشار وزير التضامن للرقابة والتفتيش، إن وزارة التضامن تمتلك سياسة واضحة فى تطوير منظومة الأسر البديلة.


وأوضحت أن وزارة التضامن اعتمدت على عدة خطوات لتطوير منظومة الأسر البديلة، وكان أولها القرار الوزارى 240 لسنة 2104 بتشكيل لجنة تطوير الأسر البديلة.

 
وأضافت أن وزارة التضامن أنشأت فى هذا الصدد اللجنة العليا للأسر البديلة بالقرار الوزارى 145 لسنة 2016، مشيرة إلى أن إنشاء لجنة عليا للأسر البديلة تضم مجموعة من الخبراء فى مختلف التخصصات تربوية، ونفسية، واجتماعية.


أكدت اللواء هبة أبو العمايم، مستشار وزير التضامن للرقابة والتفتيش، أن هناك شروطا متعددة لضم الأسر للأطفال بمنظومة الأسر البديلة.

 
وأوضحت مستشار وزير التضامن للرقابة والتفتيش، أن وزارة التضامن أضافت شروطا عديدة تتعلق بالتحريات السياسية والجنائية ممثلة فى الأمن الوطنى، والرقابة الإدارية تجنبا للتسول بالأطفال، أو بيع أعضائهم، مشيرة إلى أن وزارة التضامن قامت بوضع التعديلات على اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الطفل بمنظومة الأسر البديلة.


وقالت إن أهم المسميات والشروط الخاصة بقانون الطفل بمنظومة الأسر البديلة كانت تبديل كلمة اللقطاء بالمعثور عليهم، وإضافة لفظ الكافلة للأسر البديلة. 


قالت هبة أبو العمايم، مستشار وزير التضامن للرقابة والتفتيش، إن الأطفال الموجودين داخل الأسر البديلة  تختلف أعمارهم ما بين حديثى الولادة، وأيضا يوجد من يتجاوز 6 أو 7 سنوات.

 
وأوضحت مستشار وزير التضامن للرقابة والتفتيش، أن "الأطفال الذين تتجاوز أعمارهم 7 سنوات نجد صعوبة فى انتقالهم للأسر، فيتم تربيتهم داخل دور الرعاية"، مشيرة إلى أن معظم الأسر الذين يترددون على دور الأيتام يقبلون على ضم الأطفال حديثى الولادة.


وأضافت أن إجراءات منظومة الأسر البديلة تتم عن طريق اللجنة العليا التي تضم جميع ممثلى وزارات مصر للتواصل وحل العقبات.


وأوضحت اللواء هبة أبو العمايم أن هناك شروطا للأسر بشأن الحصول على طفل ضمن منظومة الأسر البديلة، مشيرة إلى أن الشروط تشمل أن يكون الزوجان مصريين أو إحداهما يحمل الجنسية المصرية، وأن يبدأ المتقدمين لعمر الزوجين من 21 عاما.


وأكدت أنه تم تحديد سن 30 سنة بالنسبة للفتيات غير المتزوجات أو المطلقات اللاتى يرغبن في كفالة الأطفال.


ولفتت إلى أن الشروط تتضمن وضع مبلغ مادى للطفل فى دفتر التوفير 3 آلاف جنيه تسهيلا على الأسر، مشيرة إلى أنه تم أخذ موافقة الأزهر على وضع اسم الأم أو الأب فى الخانات المخصصة لهم فى استمارة كفالة الطفل بمنظومة الأسر البديلة تجنبا للخلط بين التبنى والكفالة.

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