طلاب تنسيق ٢٠٢٠: معامل الحاسب بالجامعات أنقذتنا من الوقوع في أخطاء الرغبات

رافق أولياء الأمور ابناءهم من طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الاولى لتنسيق ٢٠٢٠ لتسجيل رغباتهم فى معامل الحاسب الالى الخاصة بتنسيق جامعة حلوان .









وقد رصد "صدى البلد" آراء الطلاب فى المعامل الخاصة بالتنسيق بجامعة حلوان ولماذا فضلوا الذهب إلى الجامعة بدلا من التنسيق فى المنزل .



وكان قد فتح موقع التنسيق مع بداية اليوم لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى بحد ادنى : ( الشعبة العلمية 400 ، الشعبة الهندسية 387 الشعبة الأدبية 327.5 .

وقال الطالب احمد القرشى الحاصل على 84% من الشعبة الأدبية أنه فضل الذهاب الجامعة بدلا من تنسيق من المنزل خوفًا من وقوع أخطاء حيث تمني دخول كلية التجارة.كما اشارت الطالبة امل مصطفى الحاصلة على مجموع 367.5 من الشعبة الأدبية إنها جاءت الجامعة للتتأكد من أنها تحوى كلية تربية ولتسأل أيضا عن قسم تاريخ لأنها تحلم أن تلتحق بكلية التربية قسم تاريخ.واضاف احمد سعيد الحاصل على 83% فى الشعبة الأدبية أنه جاء لانه اراد ان يرى ويتعرف على الجامعة على الطبيعة ويتمنى دخول كلية السياحة والفنادق ولكنه تفاجأ أنها ليست فى الحرم الجامعي وانما تتواجد فى المنيل ،واكد ان تنسيقه فى الجامعة ساعده كثير وجعله يتجنب الوقوع بالاخطاء.ويساعد الموظفين الطلاب في عملية التنسيق ويرشدونهم ويقدمون بعض النصائح الارشادية للطالب عن التنسيق و الطريقة الصيحية له .وقد أعلنت جامعة حلوان أنه تم تجهيز 6 معامل تابعة لها لاستقبال الطلاب وهى :- المعمل المركزى بالجامعة بجانب المكتبة المركزية بمنطقة عين حلوان .- معمل بكلية الهندسة بالمطرية .- معمل كلية الهندسة بحلوان بالقرب من محطة مترو حلوان.- معمل في كلية التربية الرياضية بنين بمنطقة فيصل بالجيزة .- معمل بكلية التربية الموسيقية بمجمع الفنون بالزمالك .- معمل بكلية الفنون الجميلة بالزمالك.