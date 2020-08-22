حسب سنك.. تعرف على عدد ساعات النوم الطبيعية

النوم الجيد ضروري للصحة المثلى ويمكن أن يؤثر على مستويات الهرمونات والمزاج والوزن ومشاكل النوم، بما في ذلك الشخير وتوقف التنفس أثناء النوم والأرق والحرمان من النوم ومتلازمة تململ الساقين.





ووفقًا لموقع webmd، يرتفع مقدار النوم الذي يحتاجه الشخص إذا فاته النوم في الأيام السابقة وإذا لم يكن لديك ما يكفي، نحن لا نتكيف حقًا مع الحصول على نوم أقل مما نحتاج إليه.





والحصول على قسط كافٍ من النوم ليلًا هو مفتاح الأداء الأفضل خلال النهار ويعتمد مقدار النوم الذي يحتاجه الشخص على العديد من العوامل بما في ذلك العمر.





يعتمد مقدار النوم الذي يحتاجه الشخص على العديد من الأشياء بما في ذلك عمره بشكل عام:





- يحتاج الرضع (من 0 إلى 3 أشهر) إلى 14-17 ساعة في - اليوم.





- يحتاج الرضع (من 4 إلى 11 شهرًا) إلى 12-15 ساعة يوميًا





- يحتاج الأطفال الصغار (من سنة إلى سنتين) إلى حوالي 11-14 ساعة في اليوم.





- يحتاج أطفال ما قبل المدرسة (من سن 3-5 سنوات) إلى 10-13 ساعة في اليوم.





- يحتاج الأطفال في سن المدرسة (الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 13 عامًا) إلى 9-11 ساعة يوميًا.





- يحتاج المراهقون (الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 17 عامًا) إلى حوالي 8-10 ساعات يوميًا.





- يحتاج معظم البالغين من 7 إلى 9 ساعات ، على الرغم من أن بعض الأشخاص قد يحتاجون إلى 6 ساعات أو ما يصل إلى 10 ساعات من النوم يوميًا.





- يحتاج كبار السن (65 سنة وما فوق) إلى 7-8 ساعات من النوم يوميًا.



