AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

حسب سنك.. تعرف على عدد ساعات النوم الطبيعية

السبت 22/أغسطس/2020 - 04:23 م
صدى البلد
Advertisements
آلاء حسن
النوم الجيد ضروري للصحة المثلى ويمكن أن يؤثر على مستويات الهرمونات والمزاج والوزن ومشاكل النوم، بما في ذلك الشخير وتوقف التنفس أثناء النوم والأرق والحرمان من النوم ومتلازمة تململ الساقين. 

ووفقًا لموقع webmd، يرتفع مقدار النوم الذي يحتاجه الشخص إذا فاته النوم في الأيام السابقة وإذا لم يكن لديك ما يكفي، نحن لا نتكيف حقًا مع الحصول على نوم أقل مما نحتاج إليه. 

والحصول على قسط كافٍ من النوم ليلًا هو مفتاح الأداء الأفضل خلال النهار ويعتمد مقدار النوم الذي يحتاجه الشخص على العديد من العوامل بما في ذلك العمر.

يعتمد مقدار  النوم  الذي يحتاجه الشخص على العديد من الأشياء بما في ذلك عمره بشكل عام:

- يحتاج الرضع (من 0 إلى 3 أشهر) إلى 14-17 ساعة في - اليوم.

- يحتاج الرضع (من 4 إلى 11 شهرًا) إلى 12-15 ساعة يوميًا

- يحتاج الأطفال الصغار (من سنة إلى سنتين) إلى حوالي 11-14 ساعة في اليوم.

- يحتاج أطفال ما قبل المدرسة (من سن 3-5 سنوات) إلى 10-13 ساعة في اليوم.

- يحتاج الأطفال في سن المدرسة (الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 13 عامًا) إلى 9-11 ساعة يوميًا.

- يحتاج المراهقون (الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 17 عامًا) إلى حوالي 8-10 ساعات يوميًا.

- يحتاج معظم البالغين من 7 إلى 9 ساعات ، على الرغم من أن بعض الأشخاص قد يحتاجون إلى 6 ساعات أو ما يصل إلى 10 ساعات من  النوم  يوميًا.

- يحتاج كبار السن (65 سنة وما فوق) إلى 7-8 ساعات من النوم يوميًا.

- غالبًا ما تحتاج النساء في الأشهر الثلاثة الأولى  من الحمل إلى عدة ساعات من النوم أكثر من المعتاد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بأبسط الحلول .. علاج منزلي لالتهاب الحلق عند الرضع

علاج منزلي لالتهاب الحلق.. للحامل والرضع

هل يؤثر الشخير على الصحة العقلية؟

نائب محافظ الإسكندرية تتفقد دار الأطفال المعثور عليهم

ترشيحاتنا

أرخص 5 سيارات زيرو في مصر.. أسعار ومواصفات

هل زوجي في الدنيا هو نفس زوجي في الآخرة؟.. الإفتاء تجيب

بفستان مبهج.. زوجة حسين فهمي تخطف الأنظار في خطوبة ابنة مدحت العدل

وزيرة الصحة: واقعة طفل العجان "لا تصدق".. وحالته مستقرة حاليا

هنا الزاهد تخطف الأنظار بصحبة أخواتها.. شاهد

جريمة كراهية بالعصا.. أمريكي من أصول مصرية يتعرض للاعتداء وشرطة نيويورك تحقق

AdvertisementS

انفراد| جون بولتون مستشار ترامب السابق يتحدث عن حرب مصر ضد الإرهاب وخطورة الوضع في ليبيا

وزيرة الصحة: تراجع ملحوظ فى أعداد مصابي كورونا.. ويجب عدم التراخى مع الوباء

كيس كاراتيه بـ 5 جنيه والهدايا بالدولار.. ما القصة؟

تلقى رشوة جنسية لتسريب الامتحان.. الإدارية العليا تعزل عميد تربية ببنها

كل حاجة فى وقتها.. وزيرة الصحة تكشف عن استعدادات مواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا

متاحة لجميع الركاب.. مترو الأنفاق يدعو المواطنين لاستخراج الاشتراكات المدعمة

تعديلات جديدة على تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك..مفاجأة ثلاثي الوسط

محكمة أمريكية ترفض طلب ترامب وتحدد موعدا عاجلا لفحص سجلاته الضريبية

القمة 120.. كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي

هل زوجي في الدنيا هو نفس زوجي في الآخرة؟.. الإفتاء تجيب

بعد شبهة تسمم واتهام بوتين.. طائرة إسعاف جوية تنقل زعيم المعارضة الروسية إلى ألمانيا | صور

وداعا يا حبيبي.. نجم ليفربول يسخر من محمد صلاح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا.. انطلاق بريفاس موديل 2021 من جيلى.. صور

تعرف على أسعار أشهر الموتوسيكلات فى مصر 2020

رسميا.. أول صور للتحفة الفنية رولز رويس داون سيلفر بوليت