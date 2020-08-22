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عصام مرعي: لقاء القمة بين الأهلى والزمالك دائمًا يكون خارج التوقعات.. فيديو

السبت 22/أغسطس/2020 - 04:19 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قال عصام مرعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، إن لقاء القمة بين الأهلى والزمالك دائمًا يكون خارج التوقعات تمامًا حتى لو هناك فريق مستقر ذهنيًا وبدنيًا، لافتًا إلى أنه صعب التكهن بنتيجة اللقاء لأن كل الاستعدادات قبل المباراة شيء والـ90 دقيقة تكون حاسمة ومختلفة.

وأضاف عصام مرعي، فى لقاء ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع على فضائية "MBC مصر2"، أن الزمالك مع كارتيرون مستقر جدًا منذ تولى كارتيرون تدريب الفريق وهناك استقرار فى الناحية الفنية وهناك تركيز على التشكيلة الثابتة واللاعبون يلعبون بأريحية.

وأوضح أن شيكابالا دوره مؤثر جدًا مع نادى الزمالك كقائد وكلاعب كبير فى المباراة، منوهًا أن نادى الزمالك يقدم أداء جيدًا ويحقق نتائج طبية.

وأشار إلى أن غياب عبد الله جمعة عن مباراة القمة اليوم أمام الأهلى خسارة لفريق الزمالك، مؤكدًا أن فرص الزمالك فى الفوز بالقمة اليوم أعلى من الاهلى نظرًا للجاهزية الفنية للفريق وغيابات الاحمر.
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