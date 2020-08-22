أطفال وتحلف بالطلاق.. أمين الفتوى يوجه نصائح لوالديهم

ما حكم الحلف بالطلاق منذ الصغر .. سؤال ورد للشيخ، أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية.





أكد أمين الفتوى، في إجابته، أن هذا يكون خللا في التربية، فينبغى أن ننظر إلى أهمية تربية الصغار الذين يحلفون بالطلاق وتعريفهم بخطأ هذا السلوك.





وأضاف وسام، عبر فيديو نشرته دار الافتاء عبر قناتها على يوتيوب، أنه يجب على الأب والأم أن يعلموا أولادهم بأن الطلاق لا ينبغي أن يكون على اللسان بهذه البساطة، وأن الطلاق هو أمر شرعه الله- سبحانه وتعالى- بين الزوجين عند استحالة العشرة، لأن الفرقة من الزواج تكون بالطلاق.





وأشار أمين الفتوى إلى أن هذا أمر محزن عندما نرى طفلا صغيرًا لم يبلغ الحلم يحلف بالطلاق، أو حتى اذا بلغ الحلم ولكن يكون شابا صغيرا ولكن لا يفهم ما هو الطلاق وما معناه، فيجب علي الأبوين أن يعلما أولادهما بأن هذا لا ينبغي ان يكون أخلاق المسلم.

وقال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه إذا قام الزوج بتطليق زوجته عبر الهاتف؛ يقع طلاقه ويعد صحيحًا فى العموم.





وأوضح" ممدوح" فى إجابته عن سؤال تقول صاحبته: "زوجي مسافر وقام بتطليقي عبر الهاتف المحمول؛ فهل يقع طلاقه ويصح؟"، أنه لا يمكن الجزم بوقوع الطلاق فى حالتها بالاستناد على كلام عام؛ بل لكل حالة ظروفها وملابساتها الخاصة التى تختلف عن غيرها.





ونصح أمين الفتوى السائلة، عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي " يوتيوب" بضرورة أن يحضر الزوج، للاستماع منه ووصف الأمر من وجهة نظره وإيضاح نيته، حتي نستطيع الجزم بوقوع الطلاق من عدمه.









حكم الطلاق على فيسبوك.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، وأجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلًا "معرفش".





وأضاف "ممدوح"، في البث المباشر لدار الإفتاء، أنه لا يعلم كيف طلق السائل زوجته على فيسبوك وبأي صورة، هل طلقها بالصوت أو في الشات أو بالتصريح أو الكناية.



