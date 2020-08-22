أحمد فريد يكتب: الجاذبية.. المرأة والرجل

موضوع النهاردة عن حاجة ممكن تكون سهلة وعايشين بيها ولكن شرحها وفهمها صعب شوية..

الجاذبية، بس إيه هي بالضبط الجاذبية يعني، والإنسان واقف على الأرض ، مش حاسس إنو بيتشد لتحت أو حاجة بتشد زي ما المغناطيس بتعمل بين الموجب والسالب فا فين الجاذبية اللي العلم بيتكلم عليها دي؟ أنا عايز أوضح إن دلوقتي حالاً لا بتقرأوا المقال على موبايل، فأعلم إنك دلوقتي حالاً ضد جاذبية الكرة الأرضية كلها.. 1687 إسحاق نيوتن اكتشف الجاذبية لما التفاحة وقعت على دماغه.





أنا أحمد فريد، من عمليات الفضاء بوكالة الفضاء الألمانية





رائد الفضاء لما بيكون طاير في المركبة الفضائية أو داخل محطة الفضاء الدولية، كان مفهومي الشخصي عنه، أن كل ما بينبعد عن صادح الكرة الأرضية بتقل الجاذبية وبتقلل التأثير على البشر علشان كده رائد الفضاء بيطير بالشكل ده بس يفاجئكم، إن مش ده السبب زي ما كلنا كنا فاهمين، هما في مدار بيدور حوالين الكرة الأرضية معناها إنهم مش بيطيروا ولا حاجة ، دول بيقعوا مفاجئة.





صح؟ تعالوا اشرحلكوا النظرية . تخيلو معايا المدفع بتاع زمان اللي كان بيضرب كورة حديد كبيرة. لما المدفع بيضرب الكرة الحديد دي ، بتفضل طائرة لغاية متوقع في نقطة تانية.. ولما قوة الضربة تكون أقوى ، النقطة اللي هتقع فيها هتكون أبعد، معناه إن الكرة دي بتكون طاسرة لغاية متفقد سرعتها والجاذبية تشدها ليها، يعني بتلف حوالين سطح الأرض ، طيب لا الكرة دي كانت ضربتها قويه جدا جدا ، هتفضل تلف حوالين الكرة الأرضية في مدار إلى ما لا نهاية ، لكن فالأساس الكره دي هتقع ف النقطة التانية.. فدي فكرة رائد الفضاء اللي بيطير ولكن هو في الأساس بيوقع حوالين الكرة الأرضية.. الجاذبية هي القوة الأساسية للطبيعة., الجاذبية بتغيير وزنك وطولك , لو أسقطت جسمين مختلفين في نفس الوقت هيوصلوا سطح الأرض في وقتين مختلفين طبعا هيكون التفكير في إن وزنهم مختلف لكن (للأسف) مش ده بس السبب، الحقيقة أن شكلها هو المؤثر الحقيقي وتقسيمة الشيء ده والشكل بيأثر على مقاومة الهواء ! إزاي ؟ لو شيلت في يديك الاثنين شمسيتين (مظلتين) نفس النوع بالظبط وفتحت واحدة منهم والتانية مقفولة هتلاحظ إن المقفولة وصلت أسرع من المفتوحة مع إنهم نفس الحجم والوزن بس مش نفس الشكل

العلماء أثبتوا أن الجاذبية قوتها تختلف من منطقة للتانية على سطح الكرة الأرضية، مثلا الجاذبية عند الأهرامات في الجيزة أقوى من مناطق كتير جدا على الكرة الأرضية بمعنى إنك لو وزنت نفسك هناك ، هيكون الوزن أعلى و اتقل من مكان تاني وده مش على الوزن بس ولكن الطول كمان كذلك مش المكان بس إلي بيأثر على الطول ولكن الحركة كمان، يعني ممكن آخر النهار لو واقف طول اليوم تقيس طولك ويكون أقل نص سنتمتر علشان كدة، الرياضة مهمة جدًا جدًا.. العلماء من قديم الأزل، يحاولوا يفهمه الجاذبية، علشان حاجات كتير، منها تغير المناخ، وذوبان الجليد يرفع الحرارة كل ده لي تأثير على قوة الجاذبية المحلية.. في حاجة كمان اسمها موجات الجاذبية غير المرئية. ودي خارجة عن أي جسم، حتى جسم الإنسان نفسه، يعني لما يكون إنساناً جذاباً، مش شرط في الشكل الحلو ولكن في موجات الجاذبية غير المرئية، وفي نفس الوقت بتوصف الموجات دي بالكاريزما معادلة الجاذبية من العالم نيوتن هيا





f=g*(m1*m2)/r2

f (force)

نيوتن قال، في قوة جذب بين أي جسمين في الكون

ثابت الجاذبية G

m1 و m2 لتمثيل جسمين

R هيا العلاقة بينهم





المعادلة بتقولنا، أنه كل ما زادت كتلة الأجسام ، زادت قوة الجاذبية ، ولكن كل ما بعدت (أصبحت) القوة أضعف . الجاذبية هيا سبب تكوين شكل الكون اللي إحنا عايشين في ده ، سبب جذب الأشياء لبعضها سبب تشكيل الكواكب والأقمار والنجوم، ودوران الكواكب حوالين النجوم , أن تتجمع النجوم مع بعضها علشان تشكل مجرة ضخمة , هي أعظم فنان اتخلق في الكون.. و برغم من أن إسحاق نيوتن هو مكتشف معادلة الجاذبية و عمل معادلة عنها لكن أكتر العلماء أكثر دقه في معادلته هو كان العالم ألبرت اينشتاين بمقولته الشهيرة , الجاذبية موجودة أينما وجد الجسد . لم تكن قوة بحد ذاتها بل هندسة إذا تصورنا الزمكان على أنه غطاء , لو تصورنا الزمكان على أنه غطاء ، نلاقي أن وجود أي جسم يغير شكل الزمكان وتغيير الشكل هو اللي يجذب الأشياء لبعضها على عكس أي قوه أخرى ، فإن الجاذبية تجذب فقط ، ولا تتنافر أبدًا

علشان تسيب قوة الجاذبية، لازم تكون سرعتك 11.26 كيلومتر بالثانيه وهي سرعة الهروب من كوكبنا حتى على الكرة الأرضية ، الجاذبية غير متساوية ، لأن الكوكب غير متساوٍ بدقة وكتلته موزعة بشكل غير متساوٍ.. يولد الشذوذ القليل في الجاذبية ، كما يحدث في خليج هدسون، كندا حيث الجاذبية هناك أقل من أي مكان تاني .





و للعلم كمان ، من غير الجاذبية ، بعض الفيروسات والبكتيريا هتكون أقوى , في الفضاء ، بعض البكتريا أخطر بكتير من و هيا موجودة على الأرض ، زي البكتريا اللي بتسبب تسمم في الأكل , و بتكون أقوى ع أضعاف وجودها على الأرض . يؤثر نقص الجاذبية على عمل جينات وبروتينات بعض البكتيريا لكن الخطر الحقيقي مش في بكتيريا الفضاء ، ولكن لما إحنا بنسافر إلى الخارج . و عدم وجود الجاذبية يؤدي إلى ضمور العضلات يعني ضعف فيها , العظام تفقد كتلتها , و ناسا عملت دراسات توضح إن رواد الفضاء بيفقدوا 1 % من كتلة العظام كل شهر في الفضاء.





الجاذبية هي أضعف قوة من القوى الأساسية الأربعة علشان كدة بتقدر تنط و تتحرك.. مغناطيس بحجم عملة معدنية عندو قوة مغناطيسية كافية للتغلب على جاذبية الأرض كلها، وعلشان كدة ، يلتصق بالثلاجة بتعتكسؤالي ليكوا: إيه هيا القوى الأساسية الأربعة؟





الجاذبية الجنسية: 50% مما تملكين و 50% مما يظن الناس أنك تملكينه. - صوفيا لورين