محمد عبد الجليل: الغيابات لن تؤثر على أداء الأهلي خلال مباراة القمة.. فيديو

قال محمد عبدالجليل، رئيس قطاع الناشئين بنادي مصر للمقاصة، إن فوز النادي الأهلي في السوبر تحت رعاية رينيه فايلر مدرب الأهلي، منوها أن فايلر لعب الماتش الماضي بـ 5 " فراودا" .

وأكد محمد عبدالجليل، عبر سكايب في برنامج"صباحك مصري" المذاع علي فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن فايلر يفكر تفكير عملي، وأنه لعب كل المباريات الماضية بفرقة كاملة، ولكن كارتيرون قام بإدخال 5 فاراودا في الماتشات الماضية.

وأشار رئيس قطاع الناشئين لنادي مصر للمقاصة، إلي أن كارتيرون لن يلعب بنفس الطريقة في مباراة الزمالك اليوم، متابعا: فايلر يفهم طريقة لعب الزمالك جيدا، وفيما يخص التشكيل المتوقع للنادي الأهلي سيتمثل في محمد الشناوي في حراسة المرمى ، محمد هاني، رامي ربيع، ياسر إبراهيم وعلي معلول، أما عن خط الوسط فسيضم السولية وأليو ديانج، وحمدي فتحي ومجدي قفشة ، وأجاي بالإضافة إلى بادجي مهاجم.

وأوضح عبدالجليل، أن الغيابات لن تؤثر علي أداء الأهلي خلال مباراة القمة، وفايلر يمتلك مفاتيح لعب مختلفة.

وتابع عبد الجليل، أن في حالة أراد فايلر الفوز بالمباراة، سوف يلعب ب علي معلول في مكانه المعتاد، بالإضافة إلى محمود وحيد حتى يسد الثغرة الدغاعية عند إنطلاق معلول.